Boston s porazom zamudil priložnost za skok na vrh lestvice

Boston tako z 59 točkami ostaja na vrhu skupaj z Washingtonom. Enako velja za vodilno ekipo zahoda St. Louis, ki ima 58 točk, danes pa ga je Colorado ugnal s 7:3. Boston je na domačem ledu z golom Davida Pastrnaka v drugem delu povedel, a je v uvodu zadnje tretjine izenačil Sonny Milano. Že v prvi minuti podaljška je po vsega 52 sekundah gostom še drugo točko na tekmi zagotovil Jean-Luc Dubois. Med junake tekme pri Columbusu pa nedvomno sodi tudi vratar Elvis Merzlikins s 25 obrambami. Po podaljšku sta slavila tudi Buffalo proti Edmontonu (3:2) in San Jose v gosteh pri Pittsburghu (2:3).

St. Louis pa je na gostovanju pri Colorado Avalanche doživel malo katastrofo. Gostitelji so na polovici tekme vodili že s 3:0, a sta Robert Thomas in Alex Pietrangelo še v srednjem delu vrnila upanje vodilni ekipi zahoda iz Missourija. Gostitelji so tekmece nato dotolkli v zadnjem delu, ko so prednost povišali na 7:2. V domači vrsti je dva gola dosegel Nazem Kadri. Kopica golov je bila tudi na tekmi v Vancouvru, kjer je gostoval Chicago (7:5).

Anže Kopitar z Los Angelesom je tokrat počival. V noči na nedeljo pa Kralje čaka obračun z Nashvillom.