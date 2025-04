Božič je preteklost, Slokarjeva išče novega trenerja

"V slalomu mislim, da je po številu točk to moja najboljša sezona v karieri. Letos sem bila zelo konstantna, kar me zelo veseli, in tudi te zadnje stopničke, ki sem jih dosegla ..., mi je prav malo odleglo. Celo sezono sem smučala res dobro, samo nisem uspela sestaviti kaj pametnega, sem bila stalna, ampak stalna okrog osmega in devetega mesta, kar je v redu, ni pa ravno to, kar si želim," je bila neposredna v odgovoru smučarka iz Ajdovščine.

"Zadnja tekma sezone mi je dala potrditev, samo dokler se to ne zgodi, ne moreš vedeti, ali je to res," je povedala. V olimpijski sezoni, z vrhuncem februarja na tekmah za kolajne v Cortini d'Ampezzo, bo skušala izboljšati veleslalom.