Avstrijec Stefan Brennsteiner vodi po prvi vožnji drugega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v ameriškem Copper Mountainu. Slovenec Žan Kranjec si je z 19. časom zagotovil nastop med trideseterico najboljših. Brennsteiner je prvo progo prevozil v minuti, osmih sekundah in 35 stotinkah. Drugi je Brazilec Lucas Pinheiro Braathen z zaostankom 33 stotink sekunde, tretji pa Belgijec Sam Maes, ki zaostaja 41 stotink. Kranjec je progo prevozil s časom 1:10,25. Za vodilnim Avstrijcem zaostaja 1,90 sekunde.