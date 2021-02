Brez konkurence: Eckhoffova še do tretje zlate kolajne na Pokljuki

Najboljši tekmovalki v sprintu, Eckhoffova in Chevalier-Bouchetova sta po dveh streljanjih ohranili prvi dve mesti, iz ozadja pa sta sprva pritiskali predvsem Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in NemkaFranziska Preuss, ki sta takrat še ostali v boju za odličja.

V močnejšem vetru je bilo ob streljanju v stoje pričakovati več napak in premikov po razpredelnici, a sta Eckhoffova in Chevalier-Bouchetova vseeno še tretjič skupaj odšli s strelišča. Hitro pa sta se naprej prebijali Hauserjeva in branilka naslova v tej disciplini, ItalijankaDorothea Wierer. Na koncu je Wiererjeva pristala na nehvaležnem četrtem mestu.

Norvežanka, ki je pred tem zgrešila dvakrat, je v četrtem krogu pobegnila v teku in na zadnjem streljanju pokrila vseh pet tarč, s čimer se je še tretjič na Pokljuki okitila z zlato kolajno. "Enkratno je. Zelo sem zadovoljna. Več niti ne morem povedati. Mislim, da sem prikazala zelo dobro zasledovanje. Na prvem streljanju sem bila slaba, ampak sem zelo zadovoljna z zadnjim streljanjem stoje, ki je bilo res zelo dobro," je povedala zmagovalka, za katero so v norveškem taboru po tekmi povedali, da v zadnjem letu intenzivno dela na psihični pripravi.