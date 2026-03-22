Brez kvalifikacij v Vikersundu, grd padec Tomasiaka

Kvalifikacije je že takoj na začetku zaznamoval grd padec Kacperja Tomasiaka, potem ko je pristal pri 192 m, nato pa izgubil nadzor nad smučmi in močno treščil ob snežno podlago.

Dobitnika treh kolajn z zadnjih ZOI v Predazzu so slabih deset minut oskrbovali ter ga nato odnesli na nosilih. Kasneje so poljski mediji in tudi krovna zveza sporočili, da je z 19-letnim Poljakom vse v redu, da je pri zavesti in ni utrpel hujših poškodb.

Po krajši prekinitvi so kvalifikacije nadaljevali, a odpovedali po devetih skokih, saj je izvedbo motil spremenljiv veter. Na tekmi, ki naj bi se začela ob 17.15, bodo tako nastopili vsi skakalci.

Med njimi bo tudi vseh pet Slovencev, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel in Rok Oblak.