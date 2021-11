Brez Lampičeve na zasledovalni tekmi v Ruki

Anamarija Lampič in Miha Šimenc na tekmi za svetovni pokal v smučarskih tekih v finski Ruki zaradi prevelikega mraza in posledično prevelikega zdravstvenega tveganja ne bosta tekmovala, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Tekma na 10 km zasledovalno v prosti tehniki je bila iz 10.20 sicer že dvakrat prestavljena, so sporočili organizatorji. Lampičeva je bila po osmem mestu na petkovem sprintu v soboto na 10 km v klasični tehniki 25. minuto in 33,3 sekunde za Frido Karlsson. Druga na drugi tekmi te zime je bila Norvežanka Therese Johaug s 13,7 sekunde zaostanka, tretja pa Nemka Katharina Hennig (+15,2). Med tekači je na 15 km zmagal Finec Iivo Niskanen, drugi je bil Rus Aleksej Červotkin, ki je zaostal 8,3 sekunde, tretji pa rojak slednjega Aleksander Boljšunov (+14,1). Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je bil med 94 tekači 58. (+2:37,3). Šimenc je opravil ogrevanje pred predvidenim nastopom. "En krog sem šel počasi, tudi drugega, šlo je v redu, sem se dobro počutil, tudi toplo mi je bilo. Nato pa me je po štirih minutah hitrejšega, tekmovalnega tempa začelo boleti v pljučih in se mi je vrtelo v glavi. Zato sem se odločil, da ne bom uničeval pljuč ter tvegal z nastopom, čeprav po enoletnem premoru rabim tekme. Poleg tega je naslednji teden na programu nov sprint," je povedal Šimenc. Temperature v Ruki se sicer gibljejo pod -20 stopinj Celzija. icon-expand Anamarija Lampič FOTO: Damjan Žibert