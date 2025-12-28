Novo razočaranje za slovenske smučarke v Semmeringu

Vodilni Švicarki sta se najbolj približali Albanka Lara Colturi (+0,09) in domačinka Katharina Liensberger (+0,34). Shiffrin, zmagovalka vseh štirih slalomov, bo prvič to sezono napadala malce iz ozadja.

Na zahtevni snežni površini je v prvi vožnji ob številnih odstopih, teh je bilo kar 39, za finale zadoščal zaostanek 5,94 sekunde.

Od Slovenk je Ana Bucik Jogan je vožnjo sklenila po polovici postavitve, Nika Tomšič je odstopila še prej, medtem ko sta bili Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik ob koncu startnega seznama 79 smučark brez možnosti za najboljšo trideseterico. Oplotnik je edina prišla do cilja, a na zadnjem, 40. mestu med uvrščenimi zaostala kar 9,83 sekunde.

Druga vožnja se bo začela ob 17.45.