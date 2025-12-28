Naslovnica
Zimski športi

Novo razočaranje za slovenske smučarke v Semmeringu

Semmering, 28. 12. 2025 16.09 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Ana Bucik Jogan

Švicarka Camille Rast je vodilna po prvi vožnji slaloma za svetovni pokal v avstrijskem Semmeringu. Vodilna v slalomskem seštevku, Američanka Mikaela Shiffrin je četrta s 54 stotinkami sekunde zaostanka. Nobena od Slovenk se ni uvrstila v drugo vožnjo, odstopila je tudi Ana Bucik Jogan.

Mikaeli Shiffrin se prva vožnja ni posrečila.
Mikaeli Shiffrin se prva vožnja ni posrečila.
FOTO: Profimedia

Vodilni Švicarki sta se najbolj približali Albanka Lara Colturi (+0,09) in domačinka Katharina Liensberger (+0,34). Shiffrin, zmagovalka vseh štirih slalomov, bo prvič to sezono napadala malce iz ozadja.

Na zahtevni snežni površini je v prvi vožnji ob številnih odstopih, teh je bilo kar 39, za finale zadoščal zaostanek 5,94 sekunde.

Od Slovenk je Ana Bucik Jogan je vožnjo sklenila po polovici postavitve, Nika Tomšič je odstopila še prej, medtem ko sta bili Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik ob koncu startnega seznama 79 smučark brez možnosti za najboljšo trideseterico. Oplotnik je edina prišla do cilja, a na zadnjem, 40. mestu med uvrščenimi zaostala kar 9,83 sekunde.

Druga vožnja se bo začela ob 17.45.

alpsko smučanje Ana Bucik Jogan Camille Rast

Praznični podvig Flisarja: smučal po mariborski Piramidi

bibaleze
