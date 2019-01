Hirscher prepričljivo slavil tudi v Zagrebu, tudi na moški tekmi slovenska ničla

Slovenija je tako kot dan prej pri ženskah ostala brez finalista. Štefan Hadalin je zaostal dve sekundi in 92 stotink, kar je zadostovalo za 39. mesto, Žan Kranjec pa ni prišel do cilja.

Druga proga slaloma na Sljemenu je bila zelo selektivna, saj je ni dokončalo kar devet tekmovalcev. Prvi trije so bili razred zase, četrti, Francoz Clement Noel, je namreč zaostal že debelo sekundo (1,20). Peto mesto je zasedel Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je tako pridobil eno mesto v skupnem seštevku in je zdaj četrti. Na vrhu s 336 točkami ostaja Marcel Hirscher.

Hirscher je bil na prvi progi drugi, prehitel ga je rojak Marco Schwarz, ki pa je na drugi progi odstopil. Hirscher je osvojil svojo še peto kristalno krono Snežnega kralja Sljemena. Skupno je to njegova že 64. zmaga v svetovnem pokalu, trideseta slalomska. Več zmag imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in Američanka Lindsey Vonn (82). Skupno so to bile že 130 stopničke za Avstrijca. Več jih imata prav tako Stenmark (153) in Vonnova (137). Hirscher je prišel do svoje šeste zmage v sezoni za vodstvo tako v seštevku discipline kot tudi v skupnem seštevku.

Naslednja postaja moške karavane bo konec naslednjega tedna v Adelbodnu z veleslalomom in slalomom. Ženske pa čaka že v torek slalom pod žarometi v Flachauu. Slovenska vrsta je vpisala na Sljemenu popolno ničlo. Tako na ženski kot tudi na moški tekmi ni bilo slovenskih predstavnikov v finalu.

Medtem ko so Slovenci vpisali ničlo, pa se veselijo predstavniki domače hrvaške vrste.Istok Rodešje s sedmim mestom ponovil izid kariere, ko je bil sedmi tudi na slalomu v Madonni di Campiglio, v finalu pa sta do točk prišla tudi Matej Vidović s 15. mestom inElias Kolega, ki je bil 20. Kar devet tekmovalcev je odstopilo v finalu na ledeni in zahtevni progi.

Hadalin razočaran, Kranjec kljub odstopu zadovoljen

V slovenski smučarski tabor je prvi januarski klasični slalom prinesel streznitev. Po sobotni ženski tekmi slovenskega predstavnika v finalu ni bilo tudi na moškem slalomu. Medtem ko odstop Žana Kranjca, čigar prva disciplina je veleslalom, z visoko startno številko tik pred ciljem ni razlog za zaskrbljenost, pa bode v oči, da se drugič po Madonni di Campiglio Štefan Hadalin ni uvrstil v finale.

Vrhničan še sam ne pozna odgovora za slabe vožnje, s katerimi se v sila zgoščeni konkurenci nikakor ne more prebiti med najboljših trideset. "Slabo. Ne vem. Nimam odgovora. Na progi sem se počutil slabo. Na ogrevalki je še kar šlo, za prvo vožnjo pa ne vem, samo to lahko rečem. Nimam drugega odgovora. Nimam izgovorov. Bil sem slab. Nisem se znašel, na sicer hitri in dobro pripravljeni progi. Ni ravno dobro, ni razlog za veselje," je bil "Štef" v ciljni areni nič kaj zgovoren in zelo poklapan.

"Ne vem še, kaj za naprej. Se bom odločil po tekmi. Najprej moram ohladiti glavo. Plan je trening na Sljemenu, potem pa bomo videli kako naprej," napoveduje Hadalin.

Čeprav se mu je pripetila napaka, je bil bolj zadovoljen ob Ilki Štuhec slovenski junak te zime Žan Kranjec: "Zadnji vmesni čas je bil takšen, da bi še lahko vozil v finalu. Če bi imel soliden spodnji del, je bila možnost, a sem naredil napako. Se mi zdi, da sem smučal solidno na tej hitri progi, ki je bila speljana zelo naravnost. Težko je bilo najti optimalno linijo, da si lahko napadal. Začutil sem progo, kakšni deli so bili zelo dobri, drugi manj. Bila je dirkaška in si moral kar precej tvegati, če si jo želel optimalno speljati."

Izidi slaloma na Sljemenu:

1. Marcel Hirscher (Avt) 1:48.64

2. Alexis Pinturault (Fra) + 0,60

3. Maneul Feller (Avt) + 0,62

4. Clement Noel (Fra) + 1,20

5. Henrik Kristoffersen (Nor) + 1,35

...

izven finala:

39. Štefan Hadalin

Žan Kranjec je odstopil že v prvi vožnji