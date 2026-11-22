Anže Lanišek je v Lillehammerju ves konec tedna iz skoka v skok stopnjeval formo, v finalu pridobil dve mesti in tekmo kot najboljši Slovenec končal kot sedmi. Domen Prevc je v finalu napredoval za tri mesta in zasedel osmo, s čimer je po sobotnem razočaranju prišel do prvih točk v sezoni, Timi Zajc (267,7 točke) pa je napredoval na 14. mesto. Brez točk je od štirih slovenskih finalistov ostal Rok Oblak (235,3), ki je na koncu zasedel 31. mesto.

Na vrhu je do prve posamične zmage za las, zgolj za dve desetinki točke prišel Kristoffer Sundal pred presenečenjem uvodnega vikenda sezone, Avstrijcem Raffaelom Zimmermannom na drugem mestu, tretji je bil še en Norvežan, Isak Langmo, ki je za zmagovalcem zaostal za 4,8 točke.

Uvodni vikend sezone so tako v moški kot ženski konkurenci zaznamovali skakalci iz Norveške in Avstrije. Skakalci se zdaj z Norveške selijo na Finsko, kjer jih prihodnji konec tedna čakata dve tekmi v Ruki.