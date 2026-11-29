"Ne verjamem, da si bo premislila, kot se je to zgodilo Lindsey Vonn. Fede se bo od vseh poslovila z eno vožnjo po progi, ne s tekmo, in to bo praznik," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedala Ninna Quario. Dodala je, da bo hčerka sčasoma sprejela tudi dejstvo, da je njene tekmovalne kariere konec. Federica Brignone je imela v soboto prvi prost dan po napovedi konca kariere, a se je kljub temu odpravila na smučišče v La Thuile, kjer je smučala s prijatelji.
Njena mama je med najlepšimi trenutki hčerine kariere izpostavila prvo kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2011, ko je osvojila srebro, prvo zmago v svetovnem pokalu leta 2015, dve zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala, zlato v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 2025 in dvojno olimpijsko zlato v Cortini d'Ampezzo.
"Tudi slovo je bilo zelo čustveno. Ko sem črno na belem videla zapisano, da se je Federica Brignone upokojila, me je to precej ganilo," je dejala Quario. Presenetila sta jo tudi velik medijski odziv na hčerino odločitev in val podpore, ki ga je prejela v zadnjih dneh. "Kot mamo me je ganilo, da je tako cenjena, še bolj kot oseba kot pa športnica," je dodala.
Maria Rosa Quario z vzdevkom Ninna je bila prav tako alpska smučarka. Nekdanja italijanska reprezentantka je v svetovnem pokalu dosegla štiri zmage in 15 uvrstitev na zmagovalni oder, vse v slalomu. Nastopila je tudi na dveh olimpijskih igrah, po koncu tekmovalne kariere pa se je posvetila športnemu novinarstvu.
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