"Ne verjamem, da si bo premislila, kot se je to zgodilo Lindsey Vonn. Fede se bo od vseh poslovila z eno vožnjo po progi, ne s tekmo, in to bo praznik," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedala Ninna Quario. Dodala je, da bo hčerka sčasoma sprejela tudi dejstvo, da je njene tekmovalne kariere konec. Federica Brignone je imela v soboto prvi prost dan po napovedi konca kariere, a se je kljub temu odpravila na smučišče v La Thuile, kjer je smučala s prijatelji.

Njena mama je med najlepšimi trenutki hčerine kariere izpostavila prvo kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2011, ko je osvojila srebro, prvo zmago v svetovnem pokalu leta 2015, dve zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala, zlato v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 2025 in dvojno olimpijsko zlato v Cortini d'Ampezzo.