Brignone po dvojnem zlomu: Kariere ne želim končati na takšen način

Brignone, ki je še drugič v karieri marca osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago, se je poškodovala 3. aprila v drugi vožnji veleslaloma. Padec je bil grozljiv, utrpela je komplicirani zlom leve noge. Z diagnozo dvojnega zloma so jo operirali na kliniki v Milanu. Kirurgi so med operacijo opazili, da ima tudi raztrganino križnih vezi levega kolena, kar pomeni, da jo po celjenju zloma bržkone čaka še ena operacija za sanacijo vezi.

Pet dni po operaciji je pojasnila, da bo začela fizioterapijo, ne da bi vedela, kdaj bo lahko spet stopila na smuči. Snežna tigrica iz doline Aosta še ni izključila zimskih olimpijskih iger, ki bodo čez deset mesecev v domači Cortini d'Ampezzo. "Igre so spodbuda, vendar se moram najprej pozdraviti ter popolnoma okrevati," je dejala šampionka, ki je minulo sezono osvojila tudi seštevka v smuku in veleslalomu, druga pa je bila v seštevku superveleslaloma. "Tvegati pri 100 km na uro navzdol, se boriti za zmage in medalje, to lahko počneš le, ko si 100-odstoten."