Brignonejeva prva svetovna prvakinja v Meribelu, Shiffrinova odstopila

Nabrala si je 71 stotink sekunde naskoka pred tekmicami, a so številne drugi nastop odpovedale. Med njimi tudi drugi najhitrejši po superveleslalomu, Norvežanka Ragnhild Mowinckel in Švicarka Lara Gut-Behrami .

V nadaljevanju sta se Italijanki najbolj približali tekmici Holdenerjeva (+1,62) in Haaserjeva (+2,26). Švicarka je imela za vsega štiri stotinke boljši čas slaloma od svetovne prvakinje, a je bilo to dovolj za peto kolajno na SP. Ima tri zlate kolajne, dvakrat tudi v kombinaciji (2017, 2019). Danes je v statistiko vpisala drugo srebro.

Za Avstrijko Haaserjevo je to sploh prva kolajna na svetovnih prvenstvih, doslej je imela najboljši izid prav iz alpske kombinacije v St. Moritzu leta 2017, ko je bila deveta. Tudi v svetovnem pokalu na posamičnih tekmah nikoli ni stala na stopničkah.

Slalomskemu nastopu se je odpovedala edina Slovenka na startu, Ilka Štuhec. Po superveleslalomu je bila deseta z zaostankom 1,28 sekunde.

"Preizkusila sem prvi del, kar je pomembno za nadaljnje rezultate. Že nekaj let nisem zares trenirala slaloma na količke in glede na zaostanek so tudi realne možnosti za kolajno bolj uboge. In ker smo komaj začeli to prvenstvo, najverjetneje ne bomo tvegali," je dopoldne Mariborčanka dejala za RTV Slovenija.

V torek bo na sporedu še moška alpska kombinacija v Courchevelu. Od Slovencev bodo na startu Nejc Naraločnik, Martin Čater, Miha Hrobat in Rok Ažnoh.