Brignonejevi nedeljski superveleslalom, grd padec Lare Gut-Behrami

V švicarskem mondenem letovišču so tokrat svojo zabavo imele Italijanke. Uspeh Brignonejeve in Curtonijeve so dopolnile Sofia Goggia (+ 0,75) na šestem, Marta Bassino (+ 0,83) na osmem in Francesca Marsaglia (+0,84) na devetem mestu. Na četrtem mestu je za vsega devet stotink sekunde brez stopničk ostala Novozelandka Alice Robinson (+ 0,52), na peto mesto pa je z visoko startno številko prismučala Avstrijka Ramona Siebenhofer (+ 0,74).

V St. Moritzu je sicer veter močno ponagajal švicarskim organizatorjem tretjega superveleslaloma svetovnega pokala alpskih smučark. Ker veter ni pojenjal, se je tekmovalna žirija odločila za rezervni start niže na progi ter preložitev začetka. S številko sedem je nato grdo padla zmagovalka sobotnega superveleslaloma Lara Gut-Behrami, ki je prebila vse zaščitne ograje in končala izven označene proge. Kar nekaj časa je trajalo, da so Švicarko oskrbeli reševalci, nato pa je ta sama prišla v ciljno areno in le upamo lahko, da jo bo odnesla brez kakšne hujše poškodbe po tako zelo grdem padcu.