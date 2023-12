Brignonina tekma odstopov, Štuhčeva znova med top 15

V prvem odseku je bila Mariborčanka hitra, zgolj dve stotinki je znašal zaostanek v tem odseku od prve na startu, Italijanke Laure Pirovano.

A hitrosti ni ponesla po progi navzdol, na bolj zavitem delu je zašla iz navidezne idealne najhitrejše linije. Ta "zdrs" ji je dodal kar nekaj desetink, ob prihodu v cilj je z zaostankom 95 stotink sekunde zasedla tretje mesto, zaostala je tudi za Nemko Kiro Weidle. Ta je bila kot takrat druga in šest stotink počasnejša od Italijanke na vrhu.

"Danes je bil super G malce drugačen. Že nekaj let je minilo, odkar sem startala s številko tako spredaj. To pomeni, da imaš zelo malo ali skoraj nič informacij o progi. Moraš resnično smučati z občutkom oziroma na pamet, kot si si ogledal na ogledu. Po prvem vmesnem času sem bila nekajkrat preveč direktna in zelo pozna. Malce tudi v svežem snegu, tako da sem izgubila dosti časa. Nato sem nekako preklopila in kar v redu odpeljala. Se mi zdi, da je narejen korak naprej, kar se tiče super G-ja. Z uvrstitvijo sem zadovoljna, a vem, da bi se dalo smučati tudi hitreje in je to plan za naslednjič," je po tekmi dejala Štuhčeva.

Pričakovalo se je, da bo do spremembe vodstva prišlo pri številki šest. To je nosila Švicarka Lara Gut-Behrami, ena najboljših superveleslalomistk v zadnjih letih, ki je povsem zašla iz smeri in tekmo končala z ničlo.

Naslednja na startu, Avstrijka Cornelia Hütter, ni naredila napak in je za 93 stotink sekunde izboljšala čas Pirovano.

Italijanka Federica Brignone pa je takoj zatem s superveleslalomom kariere za 87 stotink z vrha potisnila Avstrijko in prevzela vodstvo. Njen dosežek je bil danes nepremagljiv.