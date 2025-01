Brignone ugnala konkurenco v Cortini, Štuhec daleč od vrha

"S superveleslalomom danes ne morem biti zadovoljna. Enostavno se med vsemi ovinki, ki jih je bilo treba res zelo po veleslalomsko narediti, nisem najboljše znašla. Namesto, da bi stopila pravočasno na smuči, naredila ovinek kot je treba, sem se bolj borila sama s sabo in s progo," po koncu tedna v Dolomitih ni bila najbolj zadovoljna Štuhec.

Sicer je v svojem nastopu našla tudi pozitivne stvari: "Vsaj v zadnjem delu sem sicer odnesla s sabo nekaj hitrosti, smučala dosti hitro, ampak še vedno je to daleč od tega, kar sem si v bistvu zamislila, tako da..., celotno gledano na cel vikend so dobre stvari, predvsem včeraj nekaj dobrih odsekov, ki jih bom nesla s sabo, analizirala tiste slabe in jih naslednjič ne več ponavljala," je predstavila načrt za naprej.

Štuhec vrhunec sezone čaka drugi konec tedna v februarju, ko bo na prvenstvu v Saalbachu v Avstriji napadala tretji naslov svetovne prvakinje v smuku.