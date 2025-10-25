Brignone v boju za nastop na olimpijskih igrah: Moje sanje so biti tam

Kako realna pa je udeležba na vrhuncu sezone čez nekaj več kot 100 dni glede na njeno hudo poškodbo, Italijanka za zdaj ne ve. "Ne vem, kakšne so moje realne možnosti," je odkrito dejala Federica Brignone. "Trudim se. Zelo trdo delam za to."

Za zdaj njena rehabilitacija poteka dobro, piše nemška tiskovna agencija dpa. Kljub temu bo vsestranska smučarka izpustila večino sezone, morda celo celotno sezono.

Brignone je prejšnjo zimo še drugič osvojila skupni seštevek svetovnega pokala, nato pa si je kmalu zatem na relativno nepomembnem državnem prvenstvu hudo poškodovala koleno. Zmagovalka 37 tekem svetovnega pokala in svetovna prvakinja v veleslalomu je pri padcu v Val di Fassi utrpela več zlomov golenice in glave mečnice ter si natrgala križne vezi.