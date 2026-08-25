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Zimski športi

Brignone vnovič na operacijo meniskusa

Rim, 25. 08. 2026 13.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Federica Brignone

Italijanska olimpijska prvakinja v alpskem smučanju Federica Brignone se je odločila za vnovično operacijo meniskusa levega kolena. "Noga je vse boljša, a ob določenih aktivnosti, tudi pri smučanju, me še vedno boli," je na družbenih omrežjih zapisala ena od junakinj februarskih domačih zimskih olimpijskih iger.

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Federica Brignone se je poškodovala že aprila lani, nato pohitela z rehabilitacijo, a bo morala še drugič na kirurško mizo. Osnovna želja zdravnikov je, da odstranijo ploščico v kolenu in rano dobro očistijo. Brignone je hudo padla 3. aprila 2025 na italijanskem prvenstvu v Val di Fassi. Ob poškodbi meniskusa je imela kar dva zloma noge in poškodovane križne vezi.

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A uspela ji je čudežna vrnitev, ko je februarja na olimpijskih igrah osvojila zlato v superveleslalomu in veleslalomu. S pripravami na novo sezono je že začela, a jih zdaj zaradi operacije prekinila.

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