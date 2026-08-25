Brignone vnovič na operacijo meniskusa

Federica Brignone se je poškodovala že aprila lani, nato pohitela z rehabilitacijo, a bo morala še drugič na kirurško mizo. Osnovna želja zdravnikov je, da odstranijo ploščico v kolenu in rano dobro očistijo. Brignone je hudo padla 3. aprila 2025 na italijanskem prvenstvu v Val di Fassi. Ob poškodbi meniskusa je imela kar dva zloma noge in poškodovane križne vezi.