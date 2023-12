Brignone zmagovalka Mont Tremblanta, polom Slovenk

Federica Brignone je pri 33 letih postala najstarejša zmagovalka veleslaloma v svetovnem pokalu. Presegla je Avstrijko Anito Wachter, ki je bila stara 32 let in 319 dni, ko je 28. decembra 1999 zmagala v Lienzu. Italijanka je v novi sezoni zmagala prvič. To je njena 22. zmaga v svetovnem pokalu, s katero se je na tretjem mestu na večni lestvici najboljših Italijanov izenačila s specialistko za hitre discipline Sofio Goggia. To so bile 58. stopničke za Brignone, od Italijanov jih imata več le Alberto Tomba in Gustavo Thöni. Brignone je zmagala na 14 veleslalomih, rekorder med Italijani Tomba je vpisal 15 veleslalomskih zmag. Statistične mejnike postavlja tudi Shiffrin, ki je osvojila svoje že 142. stopničke v svetovnem pokalu, 40. veleslalomske.

Slovenski nastopi so se končali že v prvi vožnji. Tremblant, ki je drugič po letu 1983 na tekmovalnem koledarju svetovnega pokala, še ni bil kraj slovenskega uspeha. Tri Slovenke, ki so se na slalomu v Killingtonu v ZDA veselile točk, so na veleslalomu vpisale ničlo. Ana Bucik je nastopila kot osma. Na progi se v težkih razmerah z meglo v zgornjem delu ni najbolje znašla. Novogoričanki se je na sredini proge, v delu, v katerem sicer ni bilo megle, pripetila napaka, zaradi katere je odstopila in ostala brez uvrstitve. Desno smučko ji je pri enem od zavojev odneslo, zaradi česar jo je obrnilo ter je s hrbtom padla na snežno podlago.

Kot je iz Kanade sporočil glavni trener slovenske ženske ekipe v tehničnih disciplinah Grega Koštomaj, se je Bucik udarila v glavo, po padcu je tožila tudi nad bolečinami v predelu levega kolka. Trener upa, da bo fizioterapevtka smučarko uspela pripraviti za nedeljski veleslalom.

Andreja Slokar in Neja Dvornik sta bili prepočasni za še en nastop. "Obe sta bili dosti dobri v zgornjem delu, potem pa je zmanjkalo natančnosti, predvsem se spustiti v linijo, se prilagoditi, da bi jima uspel preboj v drugo vožnjo. Teren je zelo enostaven in je treba napadati od prvih do zadnjih vrat," je dejal trener.

Mont Tremblant bo v nedeljo prizorišče še enega ženskega veleslaloma za točke svetovnega pokala.



Izidi, po finalni vožnji:

1. Federica Brignone (Ita) 2:14,95 1:06,50 1:08,45

2. Petra Vlhova (Svk) 2:15,16 +0,21 1:06,90 1:08,26

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:15,24 +0,29 1:06,97 1:08,27

4. Sara Hector (Šve) 2:15,51 +0,56 1:06,61 1:08,90

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:15,54 +0,59 1:06,85 1:08,69

6. Marta Bassino (Ita) 2:15,99 +1,04 1:07,46 1:08,53

7. Sofia Goggia (Ita) 2:16,57 +1,62 1:07,91 1:08,66

8. Valerie Grenier (Kan) 2:16,80 +1,85 1:07,27 1:09,53

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:17,19 +2,24 1:08,70 1:08,49

10. Clara Direz (Fra) 2:17,30 +2,35 1:08,26 1:09,04

...

- odstopila v 1. vožnji: Ana Bucik (Slo)

- nista se uvrstili v 2. vožnjo: Andreja Slokar, Neja Dvornik (obe Slo)

Svetovni pokal, razvrstitev, ženske:

- skupno (6/43):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 410 točk

2. Petra Vlhova (Svk) 346

3. Sara Hector (Šve) 274

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 245

5. Federica Brignone (Ita) 220

6. Lena Dürr (Nem) 190

7. Katharina Liensberger (Avt) 139

8. Zrinka Ljutić (Hrv) 137

9. Wendy Holdener (Švi) 135

10. Alice Robinson (NZl) 131

...

22. Ana Bucik (Slo) 58

34. Andreja Slokar (Slo) 36

49. Neja Dvornik (Slo) 13

- veleslalom, ženske (3/11):

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 245 točk

2. Federica Brignone (Ita) 220

3. Petra Vlhova (Svk) 166

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 160

5. Sara Hector (Šve) 150

6. Alice Robinson (NZl) 131

7. Valerie Grenier (Kan) 113

8. Marta Bassino (Ita) 85

9. Sofia Goggia (Ita) 80

10. Paula Moltzan (ZDA) 76

...

19. Ana Bucik (Slo) 34