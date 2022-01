Brignonejeva najhitrejša, Slovenki praznih rok

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Možakar atletske postave pride v gostilno in zavpije: ''Kdo je močnejši od mene?''

Nekaj časa se vsi v gostilni spogledujejo, potem pa le vstane moški močnejše postave in reče: ''Jaz ...'' Možakar ga pogleda in spet vpraša: ''No, in kdo je močnejši od naju?''