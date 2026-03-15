Britanski smučarski tekač pijan pretekel 50-kilometrsko preizkušnjo

Triindvajsetletnika je očitno povsem prevzelo prešerno vzdušje ob progah v Oslu. Vsaj tako je videti na posnetku na Instagramu, kjer se je tekmovalec ustavil ob robu proge in kjer mu je več navijačev ponudilo pločevinke, iz katerih je pil.
Britanec, ki je na tekmi vodo in izotonične napitke zamenjal za alkohol, je pojasnil svoje stališče, v katerem pravi, "da je pivo treba sprejeti, če ga kdo ponudi".
Na tekmi, ki velja za splošno veselico med gledalci, je na koncu zasedel 67. mesto in za njim sta celo zaostala dva tekmovalca. Zaostanek nekaj več kot 20 minut za zmagovalcem Einarjem Hedegartom iz Norveške glede na opisano stanje niti ni tako velik.
