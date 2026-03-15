Zimski športi

Britanski smučarski tekač pijan pretekel 50-kilometrsko preizkušnjo

Oslo, 15. 03. 2026 15.17 pred 56 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Gabriel Gledhill

Britanski smučarski tekač Gabriel Gledhill je po lastnih izjavah v soboto popolnoma pijan nastopal na 50-kilometrski tekmi za svetovni pokal v Oslu. "Spil sem 10 do 12 pločevink piva in pet ali šest kozarčkov žganja," nemška tiskovna agencija dpa povzema izjavo tekmovalca za švedski časnik Expressen.

Triindvajsetletnika je očitno povsem prevzelo prešerno vzdušje ob progah v Oslu. Vsaj tako je videti na posnetku na Instagramu, kjer se je tekmovalec ustavil ob robu proge in kjer mu je več navijačev ponudilo pločevinke, iz katerih je pil.

Britanec, ki je na tekmi vodo in izotonične napitke zamenjal za alkohol, je pojasnil svoje stališče, v katerem pravi, "da je pivo treba sprejeti, če ga kdo ponudi".

Gabriel Gledhill
Gabriel Gledhill
FOTO: Profimedia

Na tekmi, ki velja za splošno veselico med gledalci, je na koncu zasedel 67. mesto in za njim sta celo zaostala dva tekmovalca. Zaostanek nekaj več kot 20 minut za zmagovalcem Einarjem Hedegartom iz Norveške glede na opisano stanje niti ni tako velik.

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
15. 03. 2026 16.13
SDS Breznik je pijan vozil "donacije" Domu upokojencev Lenart in to podjetja Derby.
Odgovori
-2
0 2
Watcherman
15. 03. 2026 16.11
Alkohol sploh pa pivo te utruja in dela zaspanega ne pa živahnega in polnega moči tisti,ki ne veste ali ne razumete tega.Lp
Odgovori
+0
1 1
Greznica
15. 03. 2026 16.04
ta je naš :)
Odgovori
-2
0 2
krjola
15. 03. 2026 16.04
še dve lajni kokaina bi mogu prtegnt, pa da ga vidmo....
Odgovori
+2
2 0
Brus123
15. 03. 2026 16.02
Naš človek, štajerskih korenin mogoče?? Sicer pa ima prav.
Odgovori
+0
1 1
krjola
15. 03. 2026 16.01
to se pravi špotniki, ne pa tam neki brezvezni trezni dončiči in podobni...taki si pa res zaslužjo miljone...
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
15. 03. 2026 15.59
Ahonen je tudi priznal da je bil pod vplivom ko je leta 2005 v Pnaici skočil 240m
Odgovori
0 0
trac
15. 03. 2026 15.57
Slab zgled
Odgovori
+2
2 0
Zrcalo
15. 03. 2026 15.57
No evo. Finci pa Medota . . . .
Odgovori
+1
2 1
krjola
15. 03. 2026 15.55
samo pijan mogu...
Odgovori
+3
3 0
