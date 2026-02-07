Bron v smuku in življenjska pot, ki je tlakovana daleč od žarometov

V karieri izkušernega Italijana Dominika Parisa so številke osupljive. 19 zmag v smuku svetovnega pokala, pet v superveleslalomu, svetovni podprvak v smuku leta 2013, svetovni prvak v superveleslalomu 2019 in istega leta še mali kristalni globus v superveleslalomu. Ob tem kar sedem sezon med najboljšimi tremi smukači svetovnega pokala, tudi v aktualni sezoni drži tretje mesto. Paradoks njegove zgodbe pa ostaja – nikoli mu ni uspelo osvojiti skupnega smukaškega globusa ali olimpijske kolajne. A prav olimpijski bron v Cortini daje tej karieri poseben pečat. Še toliko bolj, če pogledamo, od kod je prišel.

Kot 16-letnik je zaradi težav z razredničarko zapustil šolo. Takrat ga učilnice niso zanimale – želel je tekmovati, uživati življenje in se zabavati, trening pa mu je bil prej breme kot poslanstvo. Preživljal se je tudi kot zidar, delo, ki je daleč od bleščečih smučarskih aren, a ga je naučilo trdega dela.