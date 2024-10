Bucik Jogan: Na pripravah so bili dobri pogoji, zato mirno pričakujem začetek sezone

Pred novo sezono je optimistična Ana Bucik Jogan, ki je bila lani z 11. mestom na ledeniku Rettenbach najboljša Slovenka. "Na pripravah so bili dobri pogoji, zato mirno pričakujem začetek sezone. Naredili smo nekaj treningov v Val Senalesu. Na koncu smo imeli tudi malce sreče z vremenom in opravili dober trening tudi v Söldnu na terenu za tekmo. Sicer smo se v zadnjem času morali najprej malce prilagoditi na razmere v Evropi, ki so različne od tistih iz Južne Amerike in Ushuaie. Treningi so bili težki in dobri, zame pa nekako toplo - hladni. Vseeno verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje, da bom zadovoljna in nasmejana v cilju."