Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Bucik Jogan s skoraj tremi sekundami zaostanka šele na 25. mestu

Are, 15. 03. 2026 12.11 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Ana Bucik Jogan

Američanka Mikaela Shiffrin vodi po prvi vožnji predzadnjega ženskega slaloma za svetovni pokal v alpskem smučanju v sezoni v Areju. V finalu bo nastopila tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki je zaostala 2,72 sekunde za 25. izhodišče. Nika Tomšič je na zadnji tekmi med elito v sezoni po drugem odseku odstopila in ostala brez uvrstitve.

Olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin je bila najbolj prepričljiva na Švedskem, kjer je pred sedmimi leti sicer na progi Gästrappet slavila naslov svetovne prvakinje v slalomu.

Mikaela Shiffrin
FOTO: Profimedia

Kraljica slalomov si je za finalni del tekmovanja na tekmovališču Störtloppsbacken zagotovila 51 stotink sekunde prednosti pred drugouvrščeno Nemko Emmo Aicher. Avstrijka Katharina Truppe na tretjem mestu zaostaja 57 stotink sekunde.

Shiffrin si je s prednostjo 288 točk pred konkurenco predčasno zagotovila deveti mali kristalni globus v seštevku discipline. V slalomski sezoni od novembra lani je dobila osem od devetih tekem, upoštevajoč tudi olimpijski slalom v Cortini. Samo v Kranjski Gori je bila boljša Švicarka Camille Rast.

Zato pa še ni oddan veliki kristalni globus. Shiffrin (1186 točk) ima v skupnem seštevku 120 točk prednosti pred vsestransko Aicher (1066), ki je letos uspešna v vseh štirih disciplinah.

alpsko smučanje bucik jogan are

Prevc in Lanišek najboljša v kvalifikacijah

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Kmetija
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564