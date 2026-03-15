Bucik Jogan s skoraj tremi sekundami zaostanka šele na 25. mestu

Olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin je bila najbolj prepričljiva na Švedskem, kjer je pred sedmimi leti sicer na progi Gästrappet slavila naslov svetovne prvakinje v slalomu.

Kraljica slalomov si je za finalni del tekmovanja na tekmovališču Störtloppsbacken zagotovila 51 stotink sekunde prednosti pred drugouvrščeno Nemko Emmo Aicher. Avstrijka Katharina Truppe na tretjem mestu zaostaja 57 stotink sekunde.

Shiffrin si je s prednostjo 288 točk pred konkurenco predčasno zagotovila deveti mali kristalni globus v seštevku discipline. V slalomski sezoni od novembra lani je dobila osem od devetih tekem, upoštevajoč tudi olimpijski slalom v Cortini. Samo v Kranjski Gori je bila boljša Švicarka Camille Rast.

Zato pa še ni oddan veliki kristalni globus. Shiffrin (1186 točk) ima v skupnem seštevku 120 točk prednosti pred vsestransko Aicher (1066), ki je letos uspešna v vseh štirih disciplinah.