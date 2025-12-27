Bucik Jogan za las v finale, odstopila vodilna v skupnem seštevku Robinson

Prve tri tekmovalke na veleslalomu so po polovici tekme tesno skupaj. Avstrijka Julia Scheib na drugem mestu zaostaja le dve stotinki sekunde za vodilno Saro Hector, medtem ko ima Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, na tretjem mestu 13 stotink sekunde zaostanka. Ker je Novozelandka Alice Robinson, vodilna v skupnem seštevku, odstopila, bi Scheib lahko danes potencialno prevzela rdečo številko.

Druga Slovenka Nika Tomšič s slabo startno številko 64 ni imela možnosti. Z zaostankom 5,17 sekunde je končala na 45. mestu.