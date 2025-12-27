Naslovnica
Zimski športi

Bucik Jogan za las v finale, odstopila vodilna v skupnem seštevku Robinson

27. 12. 2025 11.52

Avtor:
STA
Ana Bucik Jogan

Ana Bucik Jogan bo edina slovenska finalistka na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering. Najboljši čas prve vožnje je postavila Švedinja Sara Hector, Bucik Jogan je z zaostankom 3,19 sekunde finalno vožnjo ujela z 28. časom. Presenetljivo na cilj ni prišla vodilna v skupnem seštevku Alice Robinson. Druga vožnja petega ženskega veleslaloma se bo začela ob 13. uri.

Sara Hector
Sara Hector
FOTO: Profimedia

Prve tri tekmovalke na veleslalomu so po polovici tekme tesno skupaj. Avstrijka Julia Scheib na drugem mestu zaostaja le dve stotinki sekunde za vodilno Saro Hector, medtem ko ima Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, na tretjem mestu 13 stotink sekunde zaostanka. Ker je Novozelandka Alice Robinson, vodilna v skupnem seštevku, odstopila, bi Scheib lahko danes potencialno prevzela rdečo številko.

Druga Slovenka Nika Tomšič s slabo startno številko 64 ni imela možnosti. Z zaostankom 5,17 sekunde je končala na 45. mestu.

Japonski veteranski rekorder si želi nastopa na olimpijskih igrah

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sseebbaa
27. 12. 2025 12.02
bucka nehaj...ne bo mučno zate, kot tudi za nas...ne vem kdo te vsa ta leta poriva naprej
športnik66
27. 12. 2025 11.57
Če v enem teku veleslaloma ali slaloma ali smuka ali super-veleslaloma zaostaneš več kot 3 sekunde, pa tekmuješ tam že več kot 5 let, se je resno za vprašat, a ima to smisel zate? Toliko treninga, toliko finančnega vložka, ... za nič.
