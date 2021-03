Bucikova: Forma se zvišuje, v različnih pogojih lahko prikažem dobre predstave

Andreja Slokar inAna Buciksta si zagotovili odlični izhodišči za napad v finalu, saj sta v prvi vožnji zasedli 9. oziroma 13. mesto. Bucikova je v drugo pod žarometi prikazala napadalno vožnjo, ki je tudi obrodila sadove, saj je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo. Ob startu Slokarjeve je bila Goričanka še vedno v sedežu vodilne, tako pa je ostalo tudi po koncu drugega slovenskega nastopa. Slokarjeva je na poti namreč naredila kar nekaj napak, zaradi katerih je ciljno črto prečkala kot takrat sedma najboljša.

"Zagotovo je to lep rezultat. Počutim se, da se forma zvišuje, tako da lahko zdaj v različnih pogojih kažem dobre vožnje. Zadovoljna sem, da sem v teh luknjah znala razviti visok tempo. Malo me zagotovo jezi tista napaka iz prvega teka in kakšna malenkost v drugem, a mislim, da je najbolj pomembno, da smučam hitro in da lahko stopnjujem iz tekme v tekmo. Jutri imamo še eno tekmo, skušala bom odpraviti te napake in doseči lep rezultat,"je bila s sedmim mestom zadovoljna članica SK Gorica, ki se je zavihtela na 12. mesto v slalomskem seštevku zime.