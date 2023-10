Bucikova o pobudi Shiffrinove: Kasnejši začetek sezone bi bil nekoliko lažji

Čez 11 dni se bo nad Söldnom začela sezona 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tekma naj ne bi bila ogrožena. Lani je ženski veleslalom odpadel zaradi slabega vremena. Dejstvo je, da sneg prihaja vse kasneje, tako da bi bil verjetno kasnejši začetek sezone nekoliko lažji, je prepričana alpska smučarka Ana Bucik.

Ana Bucik se je, upoštevajoč vsa okoljska vprašanja, s katerimi se srečuje svet, odzvala na javno izražene pomisleke prve smučarke karavane Mikaele Shiffrin o smiselnosti prezgodnjega termina uvoda smučarske sezone z veleslalomom. Najvišje uvrščena slovenska slalomistka zadnjih nekaj sezon se strinja s Shiffrinovo, hkrati pa ne podpira rokohitrskih posegov v tekmovalni koledar tik pred zdajci. "Da bi se takšna sprememba koledarja zgodila letos, je v bistvu nemogoče, in si tudi tega ne bi želela, ker imamo za naprej že načrte za trening v Leviju," je dejala Novogoričanka.

icon-expand Ana Bucik podpira idejo rekorderke po številu zmag v svetovnem pokalu Mikaele Shiffrin, ki se zavzema za spremembo termina izvedbe uvodne tekme sezone v Söldnu. FOTO: Damjan Žibert

"Je pa definitivno to ena takšna stvar za odgovorne, za razmislek vnaprej, vendar pa tekmovalci najpogosteje nismo tisti, katerih mnenje zanima organizatorje," je dodala. Bucikova, ki je letos dopolnila 30 let, pravi, da je v dobri formi. "Ne bom rekla, da ni nič več za popraviti, ampak načeloma so vožnje na treningih kar dobre. Res pa je, da imamo pogoje v primerjavi s prejšnjimi leti precej težje, trenutno je malo snega in to pomeni, da je tudi težje dobiti tiste optimalne občutke. Ampak se počutim v redu, praktično vsi tekmovalci smo na istem in se lahko veselim začetka sezone." Svoje edine stopničke doslej v svetovnem pokalu je osvojila januarja 2018 s tretjim mestom v alpski kombinaciji (Lenzerheide), na specialnih slalomih je bila doslej petnajstkrat del najboljše deseterice, enkrat je bil četrta, dvakrat peta. Na veleslalomih je bila trikrat del najboljše deseterice, najboljši dosežek pa ji je uspel letos januarja z osmim mestom v Kranjski Gori.

icon-expand Najboljša alpska smučarka vseh časov Mikaela Shiffrin je izrazila pomislek o smiselnosti oktobrskega termina za izvedbo uvodne tekme svetovnega pokala v Söldnu. FOTO: AP

V novo sezono bo prvič vstopila kot članica prve petnajsterice, prve jakostne skupine v obeh tehničnih disciplinah, slalomu in veleslalomu. "To je bil dolga leta cilj in tudi moram reči kar ena taka lepa prelomnica v moji karieri." V slalomu je preteklo sezono končala kot osma slalomistka. "V zadnjih letih sem vedno bolj domača v veleslalomu, letos prvič začenjam med prvo petnajsterico v tej disciplini, zato upam, da bo začetek v Söldnu lažji," se nadeja Bucikova. Slovenska ženska ekipa je priča novi dinamiki z novim trenerjem Grego Koštomajem, na kar Bucikova gleda pozitivno. "Vsak trener ima neko novo znanje, ki ti ga lahko prinese. Sama skušam te stvari čim bolj vpijati in se na ta način izboljšati." Po tekmovalni upokojitvi Tine Robnik z Andrejo Slokar tvorita vadbeni par. "Z Andrejo sva se zelo dobro ujeli, dobro razumeva, zakaj počneva to, kar počneva. Znava si vzeti čas zase, znava pa se tudi imeti dobro skupaj, in sem zaenkrat v bistvu zelo zadovoljna in upam, da bova lahko pomagali druga drugi biti še boljša."

icon-expand "Z Andrejo Slokar se odlično razumeva in veva, zakaj počneva to, kar počneva. Priganjava ena drugo za skupno dobro," o sodelovanju s povratnico po poškodbi Andrejo Slokar (na sliki) pravi 30-letna Novogoričanka Ana Bucik. FOTO: AP