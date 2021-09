Bucikova zadovoljna s pripravami na novo sezono: Stvari gredo v pravo smer

"Prvo je bilo delo na kondiciji, za nami so trije kar intenzivni meseci, ko smo skušali treninge iz lanske sezone še nekoliko dvigniti. Tako sem se dobro počutila, že preden sem šla prvič na sneg," je na novinarski konferenci povedala Ana Bucik.

Imeli so dobre snežne pogoje in Bucikova pravi, da je šlo vse "v pravo smer". Nekaj malenkosti je treba sicer še izpiliti, vendar upa, da ji bo to v treh tednih do prve tekme v Söldnu oziroma do prvega slaloma uspelo. "Mislim, da smo delali dobro in v pravi smeri, tekme pa bodo pokazale, kam točno spadamo," je še dejala. Njena želja je, da tam, kjer tekmuje, posega po vrhunskih rezultatih, zato še naprej ostaja zvesta slalomu in veleslalomu. V pripravah na novo sezono je trenirala približno po polovico vsake discipline.