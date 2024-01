Budilke so nastavljene ob treh zjutraj

Dan se bliža poldnevu, ko se Andrej Šporn, Gorazd Bregant, Tilen Lozar in Borut Krois, kdo ve kolikokrat že, zgnetejo na štirisedežnico. V rokah nosijo vrtalnik, lopato, vedro, zastavice za merjenje vmesnega časa. Primožu Preširnu ne neha zvoniti telefon, Janezu Slivniku ves čas hrešči iz radijske postaje, Janez Šmitek razpravlja o soli. Manj kot 24 ur pred začetkom tekme pridne mravljice hitijo sem in tja po ciljni areni ter gor in dol po podkorenski strmini, da bi kljubovale nebu in zagotovile novo izvedbo slovenskega ponosa, znamenite Zlate lisice, tokrat celo jubilejne. "Napoved ni dobra," je namreč jasen naš hišni prognostik Rok Nosan.

Petek smo preživeli ob vznožju Vitranca in se skupaj z organizatorji znamenitega smučarskega tekmovanja ozirali v nebo, na katerem so sivi oblaki vztrajno požirali zadnje koščke modrine. Sledili so jim še bolj črni in od njihovega tovora bo odvisno, kakšna bo tekma.

Priprave na jubilejno 60. Zlato lisico

"Če bo zgolj dež, se bomo odzvali na en način, če bo sneg, na drugega. Morali bomo pač reagirati, s tem, da bomo poskušali obdržati čim boljšo. Tako odlična, kot je zdaj, zagotovo ne bo, zaradi vremena. Bo pa dovolj dobra za tekmo," nam je Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala za ženske pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), popoldne zagotavljal, da se v tem trenutku ne zdi, da bi izvedba sobotnega veleslaloma in nedeljskega slaloma za 60. Zlato lisico lahko bila v nevarnosti. Kljub padavinam meteorologi zaenkrat ne napovedujejo slabe vidljivosti ali nizke oblačnosti, je dodal.

Peter Gerdol.

"Proga je danes zelo v redu, čeprav je bilo pred 10 dnevi kar kritično, ker ni bilo dovolj snega. Fantje so tukaj res naredili vse, kar je bilo potrebno, da so spravili ta sneg skupaj, zdaj, ko je bilo končno mraz, so ga še malo naredili. V torek smo vse skupaj polili, temperatura nam je pomagala, tako da je proga v tem trenutku dejansko v zelo dobrem stanju - točno to, kar si lahko pričakoval za svetovni pokal. Seveda pa je vprašanje, kaj nam bo naredilo vreme v naslednjih 36 urah, napovedi niso dobre. Z organizatorji smo naredili načrt, da bodo ljudje na terenu že v petek ob štirih zjutraj," je FIS-ov človek, ki je prisoten na prizorišču vsake ženske tekme, pripovedoval za 24ur.com.

Pogled na podkorensko strmino od daleč

"Ne smemo pozabiti, kakšna je to sezono splošna situacija," je spomnil, kako ves čas težave organizatorjem tekem svetovnega pokala letos povzroča vreme – bodisi zaradi preveč bodisi zaradi premalo snega, kot denimo prejšnji teden v Lienzu. Čeprav ne na Štajerskem, je Zlata lisica ostala doma Čeprav se je Zlata lisica rodila v Mariboru, so zelene zime v zadnjih letih redno povzročale selitev v Kranjsko Goro, pod vprašajem se je nato znašlo celo to, ali se bo sploh še obdržala na koledarju tekem svetovnega pokala, nazadnje pa je organizacijo iz rok ASK Maribor v celoti prevzela Smučarska zveza Slovenije (SZS). Lisica je nov dom uradno našla v Kranjski Gori in za pripravo tekmovalne proge so najeli tamkajšnje smučarske delavce. Gre za usklajeno ekipo, saj na podkorenski strmini, na Pokalu Vitranc, že desetletja gostijo najboljše smučarje na svetu. Višina snega pomembna tudi za varnost Ko so decembra spravljali progo v stanje, da bo primerna za izvedbo svetovnega pokala, je bilo v to ves čas vpetih približno 20 ljudi, od 2. januarja pa se z njo ves čas ukvarja med 40 in 60 ljudi.

Vodja vrtalcev Marko Mišič (na sliki desno)

Marko Mišič iz vrst ASK Kranjska Gora je vodja vrtalcev na progi. Prvi dan so vrtalci ekipam pomagali pri polivanju, da je proga postala dovolj trda. Nato so dva dni postavljali varovalne mreže: "To je bil za nas velik izziv, saj so trenutne razmere pač take, da je v Kranjski Gori zelo malo snega. Vendar smo se skupaj z žičnicami potrudili, da smo naredili dovolj široko in globoko progo za te razmere, da smo lahko mreže postavili v sneg in ne v zemljo, da se ne bi zgodil Lienz z Marto Bassino," spomni, kako je italijanska šampionka na prejšnji tekmi v Avstriji ob padcu prebila zaščitno ograjo.

Priprave na jubilejno 60. Zlato lisico

"Danes smo postavili progo, snega je bilo dovolj, da je šla večina količkov normalno noter, le na dveh mestih smo vseeno vzeli krajše navoje," pojasni. Količek, ki je rdeče ali modre barve, je sestavljen iz dveh delov. Spodnji del, ki je v snegu in se ne vidi, je z navojem, da bolj drži, približno 190 centimetrov količka pa vidimo vsi, saj štrli nad zemljo. "Spodnji del mora biti v snegu, da se lahko brez upora umakne tekmovalcu, saj lahko sicer pride tudi do poškodbe," razloži sogovornik, med smučarskimi delavci znan kot "Miško". Količki, ki se uporabljajo na FIS tekmah za člane in mladince, so debeli dobre tri centimetre, le za mlajše tekmovalne kategorije se uporabljajo tanjši: "Zaradi udarcev, do katerih pride, da ni toliko bolečin," pojasni.

Priprave na jubilejno 60. Zlato lisico

Navoj je sicer dolg približno 35 centimetrov, nadzemni del je tako visok zato, ker ne sme priti pod tekmovalca: "Vrtalci smo med tekmo zadolženi za servis proge. Ko se zgodi – lahko samo enkrat ali pa večkrat med tekmo – da vrh količka, zgornjih 10 ali 15 centimetrov, poči, ga je treba takoj zamenjati, saj je prelom oster kot nož in obstaja nevarnost, da pride tekmovalcu pod brado," opisuje, kako je treba poskrbeti, da ne pride do tragedije. Telefon mu je zvonil "le" 100-krat na dan Logistične priprave na samo tekmovanje pa so se začele že veliko prej kot priprava proge. Izris prizorišča se je začel že septembra, pove Primož Preširen. Je koordinator prizorišča, skrbi za postavitev prizorišča in usklajuje potrebe različnih služb, ki so tam prisotne. "Morali smo izrisati ustrezno sliko, da smo lahko nato postavljali stvari v prostor. Treba je bilo uskladiti vse koridorje za prehod ljudi, avtomobile, parkirišča, postavitve tribun, šotorov, zabojnikov, zadnje trenutke pa je sploh napeto, ko je treba vse do konca izpeljati," našteva, medtem ko utiša vibriranje mobitela, ki prekine že prvo minuto najinega pogovora.

Pravi, da dobi približno 100 klicev na dan. "Ampak to je precej mirno, v Planici jih je bilo več kot 200 na dan," se posmeji mož iz Zavoda SloSki, ki je prizorišče koordiniral tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Zaščitna sol Tudi tokrat ga kličejo različni ljudje, pred samo tekmo je treba še toliko postoriti. Vsi hitijo na vse konce, v ciljnem izteku odmeva množica navodil. "Solili bomo," legenda slovenskega tekmovalnega smučanja, ki je znova nepogrešljiv člen pri organizaciji tekme, navrže po popoldanskem sestanku s Petrom Gerdolom.

Janez Šmitek in Janez Slivnik

Gre za zaščito podlage, računajo namreč, da bo rahlo soljenje potegnilo vlago ven iz snega. "Dejstvo je, da pozno popoldne pričakujejo že prve padavine v obliki dežja. Takoj, ko pade dež, imamo v snegu vlago. Če je vlaga, sol zelo dobro prime. S soljo pa takoj utrdiš ta sneg. Verjetno je ta ideja padla, da imamo takoj utrjeno podlago, ko pade dež, da čim manj škode delamo," odločitev pojasni vodja tekmovanja za Zlato lisico Janez Slivnik. "Če vržeš sol, to takoj prime. In potem to drži in imaš trdo podlago, z nadaljnjim 'abručanjem' oziroma oddrsavanjem ne narediš nobene škode. Če pa tega ne narediš, delaš škodo na terenu, izgubljaš sneg," doda.

"Ene napovedi nam kažejo, da bo dež prešel v sneg kmalu po polnoči, druge napovedi, da bo to zjutraj. Treba je ujeti pravi trenutek s soljo, da ta prej prime. Če pridemo na teren, ko je že zmehčan, se zelo veliko snega oddrsava in imamo kar naenkrat te kupe ob strani, ki jih pa je težje spraviti ven, kot pa če je bila podlaga utrjena, preden je bila zelo zmehčana," nadaljuje.

Člani ASK Kranjska Gora skrbijo za pripravo proge za jubilejno 60. Zlato lisico.

"Zdaj počitka ni več. Glede na vremensko napoved bomo pač tukaj in bomo poskušali stvari izpeljati po najboljših močeh ter ujeti pravilne trenutke za odločitve," poudari. Budilke so nastavljene od treh zjutraj in takrat bo jasno, kakšen scenarij bo spisalo vreme. Vseeno si bolj želijo dežja kot obilice novozapadlega snega, ki bi zasul že pripravljeno progo. Padavine so se na območju Kranjske Gore pojavile že danes proti večeru, začelo je rahlo deževati. Snežna zabava v snegu "Napoved ni dobra," je jasen naš hišno prognostik Rok Nosan. "S krepitvijo padavin bo ponoči dež kar hitro prešel v sneg. Do jutra lahko že zapade od 5 do 10 centimetrov snega. Snežilo bo tudi v soboto čez dan, tako da se lahko do večera nabere tudi več kot 20 centimetrov snega, še zlasti v zgornjem delu proge. Padavin bo kar precej, temperature pa se bodo gibale okoli ničle, zato bo sneg zelo moker in težak," naniza in doda, da vetra sicer ne bo. "V noči na nedeljo bo sneženje slabelo in do nedeljskega jutra večinoma ponehalo. V nedeljo kaže na oblačno in rahlo vetrovno vreme. Pihal bo severovzhodni veter. Občasno lahko še prileti kakšna snežinka. Temperature bodo padle malo pod ničlo," zaključi Nosan.

Andrej Šporn, Gorazd Bregant, Tilen Lozar in Borut Krois na poti navzgor.