Calgary Flames in New York Islanders le korak do končnice

Hokejisti Calgary Flames so le še eno zmago oddaljeni od končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal, potem ko so v Edmontonu s 6:2 premagali Winnipeg Jets in povedli z 2:1 v zmagah. Le zmago so od končnice severnoameriške lige NHL oddaljeni tudi New York Islanders na vzhodu, ki so Florida Panthers tokrat premagali s 4:2 in vodijo z 2:0 v zmagah.

icon-expand Hokejista Calgaryja Elias Lindholm in Sean Monahan. FOTO: AP Calgary Flames so v Edmontonu v skrajšanem boju na tri zmage za končnico NHL ugnali Winnipeg, potem ko so dosegli tri gole z igralcem več. Jets so sicer povedli v uvodni tretjini prek danskega napadalca Nikolaja Ehlersa, švedski reprezentantElias Lindholmpa je kmalu za tem izenačil. V nadaljevanju je Calgary prevzel nadzor nad tekmo z golomaMikaela Backlunda in Seana Monahana za vodstvo s 3:1, preden je v drugi tretjini Andrew Copp vrnil Jets v igro. Matthew Tkachuk je obnovil prednost Calgaryja za dva zadetka, piko na i sta dodala šeMilan Lucic inJohnny Gaudreau. Vratar CalgaryjaCam Talbotje zbral 33 obramb, na drugi strani ledu pa je Connor Hellebuyck zaustavil 26 strelov. Tudi otočani so v dvoboju s Florida Panthers le še zmago oddaljeni od končnice, potem ko so v Torontu povedli z 2:0 v zmagah. Dva gola je prispeval Jordan Eberle, vratar Semjon Varlamov je zbral 26 obramb.