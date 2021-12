Calgary po kazenskih strelih na vrh lige

Sean Monahan z golom in podajo ter Blake Coleman in Elias Lindholm so bili uspešni v napadu za plamena, Dana Vladarja (31 obramb) pa so premagali Sonny Milano, Rickard Rakell in Vinni Lettieri. Vratar John Gibson (33 obramb) je moral po plošček v mrežo še v kazenskih strelih, po katerih so rački proti plamenom izgubili še osmič v nizu. New York Rangers so za tretjo zmago v nizu ter deveto na zadnjih desetih tekmah z 1:0 ugnali San Jose Sharks, dvoboj je odločil Ryan Strome z igralcem več že v prvi tretjini. Moskovčan Igor Šesterkin v vratih zmagovalcev (19 obramb) se je poškodoval v tretji tretjini, zamenjal ga je Bolgar Aleksandar Georgijev, ki ima tudi ruski potni list. Tudi on ni prejel gola in je desetkrat uspešno posredoval. Rangers sedaj točko zaostajajo za Washingtonom (34 točk), vodilnim v metropolitanski skupini. Winnipeg Jets so New Jersey Devils nadigrali z 8:4, še hujši poraz pa so na svojem ledu doživeli hokejisti Arizone Coyotes, kjer so jih tekmeci iz Las Vegasa premagali s 7:1. Golden Knights so štiri gole zabeležili v drugi tretjini. V polovici učinkovitih napadov Jets je sodeloval Mark Scheifele, ki dosegel hat-trick ter trem golom dodal še podajo.

Igralci Seattle Kraken so Edmonton Oilers ugnali s 4:3. Yanni Gourde, Adam Larsson, nekdanji igralec Oilers, Colin Blackwell in Alex Wennberg so zadeli za Seattle. Vratarja Philippa Grubauerja (29 obramb) pa so ugnali Nemec Leon Draisaitl, prvi strelec lige je imel še podajo, Evan Bouchard in Connor McDavid, ki z 42 goli in podajami v sezoni le za točko zaostaja za soigralcem Draisaitlom na lestvici najboljših napadalcev lige.

Izidi:

New York Rangers - San Jose Sharks 1:0

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 8:4

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 1:7

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:4 (kazenski streli)

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 4:3