Campbell z odličnimi obrambami paral živce letalcem

V Glendalu v Arizoni je Kevin Fiala dosegel gol in dve podaji, med strelce za Minnesoto so se vpisali še Kiril Kaprizov, Joel Eriksson Ek, Marcus Foligno in Dmitri Kuliko. Kaapo Kahkonen je bil zanesljiv s 24 obrambami. Za domače sta v Gila River Areni zadela Shayne Gotisbehere in Andrew Ladd. Šibka točka domačih je bil vratar. Karel Vejmelka je pri 22 strelih dovolil pet golov, potem pa ga je v zadnji tretjini zamenjal Scott Wedgewood, ki je zbral osem obramb. V Dallasu domače zvezde niso našle odgovora na napad Nashvilla, za katerega so zadeli Tanner Jeannot, Ryan Johansen, Matt Duchene in Colton Sissons. Dallas v centralni skupini na petem mestu zaostaja osem točk za vodilno Minnesoto. "Točno vem, kaj je narobe s to ekipo, in to bomo popravili," je trener Dallasa Rick Bowness prepričan, da bo našel izhod iz krize.