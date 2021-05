Carolina in Toronto hitita v naslednji krog končnice

V Montrealu jeWilliam Nylander zadel še na četrti zaporedni tekmi, izkazal pa se je tudi vratar Jack Campbell, ki je z 32 obrambami ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, skupaj pa sta popeljala Toronto na korak do drugega kroga.Aleks Galčenjuk je za prve nosilce severne skupine dodal gol in dve podaji, tako da lahko javorjevi listi prvič v 17 sezonah že na peti tekmi napredujejo v drugi krog. "Mislim, da so se fantje pred menoj zelo izkazali. Upoštevali smo napotke trenerja, si priigrali lepo prednost, nato pa smo se le borili in garali na ledu. Zmaga morda ni bila najlepša, a smo se borili do konca," je dejal tokrat zelo zanesljivi vratar Campbell. Na drugi strani jeCarey Price zbral 24 obramb za Montreal, a četrti nosilec je kljub temu izgubil še tretjo zaporedno tekmo. Zmagovalec tega dvoboja se bo v drugem krogu končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal pomeril z Winnipeg Jets.

V centralni skupini so Carolina Hurricanes na domačem ledu v Raleighu šele po podaljšku prišli do izjemno pomembne zmage nad Nashville Predators, ki jim je v boju na štiri slavja prinesla prednost 3:2. Junak večera je bilJordan Staal, ki je odločilni gol za zmago dosegel po 2:03 minute podaljšane igre. "Imel sem malo sreče, zlahka bi zgrešil. K sreči mi je uspelo," je bil odkrit Staal. Martin Nečas je zadel dvakrat, vratar Alex Nedeljkovic pa je za prve nosilce centralne skupine zbral 23 obramb.

Za četrte nosilce Nashville Predators, ki so prejšnji dve tekmi dobili po dveh podaljških, je Jakov Trenin dosegel dva zadetka, vratarJuuse Sarospa je zaustavil 34 strelov. "Mislim, da smo se tudi danes trdo borili. Žal tokrat niso iz dvoboja izšli kot zmagovalci. A še smo v igri. Ne bomo se predali," je dejal trener plenilcevJohn Hynes.

Izida, končnica, 1. krog:

- skupina North:

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 0:4

(Toronto vodi s 3:1 v zmagah)

- skupina Central:

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 3:2 (podaljšek)

(Carolina vodi s 3:2 v zmagah)