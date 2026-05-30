Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Carolina po 20 letih spet za Stanleyjev pokal

Raleigh, 30. 05. 2026 07.50 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Carolina Hurricanes

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so finalisti letošnje lige NHL. Na peti tekmi finala vzhodne konference so s 6:1 na domačem ledu ugnali Montreal Canadiens in slavili s skupnim izidom 4:1 v zmagah. V finalu za naslov v ligi bodo igrali z zmagovalci zahoda Vegas Golden Knights, ki so ugnali Colorado Avalanche.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carolina se je po 20 letih, ko je osvojila naslov, vnovič uvrstila v veliki finale. Na domačem ledu so gostitelji prepričljivo zaigrali že v uvodnem delu, v katerem so zadeli Taylor Hall, Logan Stankoven in Eric Robinson ter ga dobili s 3:0, po dveh tretjinah in vodstvu s 5:0 pa so gledalci že začeli slaviti.

"Na to zdajle nisem pripravljen in kar zajokal bi. Po toliko letih odrekanja in bolečine smo v finalu. Vse skupaj je noro in ta ekipa je res nekaj posebnega," je uvrstitev v finale pokomentiral napadalec Caroline Jordan Martinook.

Veliki finale lige NHL se bo začel v noči na sredo, uvodni tekmi finala pa bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morebiti najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu po tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.

Preberi še Kanadčani v prestižnem dvoboju izločili prvake, Koblar zabil za Norvežane

Veliki favorit finala je Carolina, ki je po poročanju ameriških medijev vse od leta 1987, ko so v ligi uvedli pravilo napredovanja na štiri zmage, edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila z 12 zmagami in vsega enim porazom. Na uvodni tekmi finala vzhoda jih je premagal prav Montreal.

Sicer pa velja za današnjo tekmo dodati, da so jo številni hokejisti obeh moštev odigrali tudi s pridihom žalosti. Dan pred tekmo je namreč umrl legendarni hokejist Claude Lemieux, štirikratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, ki je kot agent sodeloval s številnimi igralci.

* Izid, končnica:

- vzhodna konferenca, finale:

Carolina Hurricanes - Montreal Canadies 6:1

- Carolina Hurricanes se je s 4:1 v zmagah uvrstila v veliki finale;

* opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl carolina

Tepeš: Zima bo naporna in težka

24ur.com Vegas po slavju na četrti tekmi v velikem finalu NHL
24ur.com Edmonton maršira proti finalu
24ur.com Hokejisti Dallasa po novi zmagi vse bližje vodilnemu položaju na zahodu
24ur.com Hokejisti Colorada in Caroline v drugem krogu končnice
24ur.com Vegas v konferenčnem finalu, Montreal povedel v seriji
24ur.com McDavid in soigralci osvojili zahod, zdaj pa želijo še Stanleyjev pokal
24ur.com Drama v kanadskem obračunu, sodnik prejel boleč udarec
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725