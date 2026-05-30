Carolina po 20 letih spet za Stanleyjev pokal

Carolina se je po 20 letih, ko je osvojila naslov, vnovič uvrstila v veliki finale. Na domačem ledu so gostitelji prepričljivo zaigrali že v uvodnem delu, v katerem so zadeli Taylor Hall, Logan Stankoven in Eric Robinson ter ga dobili s 3:0, po dveh tretjinah in vodstvu s 5:0 pa so gledalci že začeli slaviti.

"Na to zdajle nisem pripravljen in kar zajokal bi. Po toliko letih odrekanja in bolečine smo v finalu. Vse skupaj je noro in ta ekipa je res nekaj posebnega," je uvrstitev v finale pokomentiral napadalec Caroline Jordan Martinook.

Veliki finale lige NHL se bo začel v noči na sredo, uvodni tekmi finala pa bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morebiti najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu po tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.