Carolina po 20 letih spet za Stanleyjev pokal

Carolina se je po 20 letih, ko je osvojila naslov, vnovič uvrstila v veliki finale. Na domačem ledu so gostitelji prepričljivo zaigrali že v uvodnem delu, v katerem so zadeli Taylor Hall, Logan Stankoven in Eric Robinson ter ga dobili s 3:0, po dveh tretjinah in vodstvu s 5:0 pa so gledalci že začeli slaviti.
"Na to zdajle nisem pripravljen in kar zajokal bi. Po toliko letih odrekanja in bolečine smo v finalu. Vse skupaj je noro in ta ekipa je res nekaj posebnega," je uvrstitev v finale pokomentiral napadalec Caroline Jordan Martinook.
Veliki finale lige NHL se bo začel v noči na sredo, uvodni tekmi finala pa bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morebiti najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu po tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.
Veliki favorit finala je Carolina, ki je po poročanju ameriških medijev vse od leta 1987, ko so v ligi uvedli pravilo napredovanja na štiri zmage, edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila z 12 zmagami in vsega enim porazom. Na uvodni tekmi finala vzhoda jih je premagal prav Montreal.
Sicer pa velja za današnjo tekmo dodati, da so jo številni hokejisti obeh moštev odigrali tudi s pridihom žalosti. Dan pred tekmo je namreč umrl legendarni hokejist Claude Lemieux, štirikratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, ki je kot agent sodeloval s številnimi igralci.
* Izid, končnica:
- vzhodna konferenca, finale:
Carolina Hurricanes - Montreal Canadies 6:1
- Carolina Hurricanes se je s 4:1 v zmagah uvrstila v veliki finale;
* opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.