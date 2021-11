Čas je za žensko sezono svetovnega pokala

Tako kot moški bodo tudi ženske sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih začele v ruskem Nižnjem Tagilu. Glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič ima na voljo tri zelo močne posameznice, obenem pa je zadovoljen tudi z zadnjim delom priprav na sezono številnih vrhuncev. Zato so cilji visoki.

V prvi vrsti je tu olimpijska kolajna in še boljša sezona v svetovnem pokalu. Pri tem mu je kot trenerju najbolj pomembno slavje v pokalu narodov, ki se je slovenski vrsti za las izmuznilo preteklo zimo. Kljub temu, da zaradi bolezni, manjših poškodb in izostankov na treningih ni šlo po načrtih v pripravah na tekmovalno obdobje 2021/22, je Zoran Zupančič prepričan, da so njegove varovanke na dobri poti. "Čeprav nismo bili najbolje pripravljeni na poletno veliko nagrado, so punce dokazale, da je ekipa močna in so takrat pokazale najboljše skoke. Na to računamo tudi pozimi," je na novinarski konferenci v izteku skakalnice v Kranju dejal glavni trener. "V zadnjem obdobju smo imeli res dobre pogoje na ledenih smučinah. Stanje je bilo bistveno bolj stabilno, tako da je forma pred odhodom na prva tekmovanja zelo dobra," je še poudaril.

icon-expand Zoran Zupančič FOTO: Damjan Žibert

Izstopajo tri skakalke V svojih vrstah bo imel najboljšo skakalko minule zime Niko Križnar, svetovno prvakinjo s srednje skakalnice Emo Klinec ter za nameček še najboljšo skakalko poletne velike nagrade Uršo Bogataj. Omenjene tri po njegovem mnenju tudi najbolj izstopajo na treningih, s sabo pa bo v Rusijo odpeljal še Špelo Rogelj, Jernejo Brecl in novinko na tekmah svetovnega pokala z znanim skakalnim priimkom, Niko Prevc. Slednja si je mesto v ekipi zagotovila po uspešno opravljenih internih kvalifikacijah. Ekipa je močna in sposobna vidnejših uvrstitev. V sezoni 2019/20 so slovenske skakalke na kar 19 tekmah od 20 stale na stopničkah, Križnarjeva pa je domov odnesla veliki kristalni globus za najboljšo v sezoni.

icon-expand Nika Križnar FOTO: Aljoša Kravanja

Poskušala se bom sprostiti kot prejšnje leto "Ne čutim več tega pritiska, v poletni sezoni malce sem, zdaj pa ne več toliko. Malce sovražim besedo ubraniti, saj dejansko ne branim globusa, saj je ta doma in mi ga nihče ne more vzeti. Če bi bil prenosljiv, bi razumela, da bi se morala potruditi, da bi ga gledala tudi prihodnje leto. V bistvu gre le za začetek nove sezone, vse smo na istem. Poskušala se bom sprostiti kot prejšnje leto in uživati vsako tekmo posebej," je dejala 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini. Poleti je imela nekaj nihanj, a je zdaj storila korak naprej pred odhodom v Rusijo. "Moram reči, da sem trenutno zelo zadovoljna s pripravljenostjo, so še rezerve, ampak to je vedno treba pustiti malce v ozadju in na tem delati celotno sezono. V zadnjih dveh tednih sem naredila velik korak naprej, tako v opremi kot v položaju skoka," je prepričana Križnarjeva.

icon-expand Nika Križnar FOTO: AP

Visoko merita tudi Klinčeva in Bogatajeva Tekmice v lovu na najvišja mesta bo imela tudi znotraj reprezentance. Visoko merita tudi Klinčeva in Bogatajeva. Predvsem slednja je poleti močno izstopala. Zaradi tega pa se v zimo ne podaja pod pritiskom. "V bistvu sem bila zelo vesela, da sem to doživela. Zame to ni pritisk. Vem, da znam dobro skočiti. Poletje je bilo super, zdaj pa dva meseca nismo bili s konkurenco, tako da bomo šele v Rusiji videli, kakšna je," pravi Bogatajeva.

icon-expand Urša Bogataj FOTO: SZS

Po poškodbi križnih vezi je imela minulo zimo ogromno težav pri pristankih. Prave samozavesti ni bilo, a je prepričana, da bo negotovost premagala. "V bistvu ti ne preostane nič drugega, kot da greš. Kljub strahu je treba to narediti, se s tem soočiti. S psihologom sodelujem že nekaj let in imam pri tem pomoč," je še dodala 26-letna skakalka. Tudi Klinčeva se je ukvarjala s poškodbami Tri leta mlajša Klinčeva ima prav tako za sabo številne poškodbe, ki so ji vzele precej časa tako v pripravah kot nastopov na tekmovanjih. Zdaj pravi, da je za njo, kar se tega tiče, konstantno poletje. "Lahko rečem, da je za mano glede treningov najbolj konstantno poletje. V bistvu sem v zadnjih treh letih na treningih imela največ težav in sem po navadi to na tekmah nekako 'zborbala'. Vedela sem, da moram biti konstantna, kot celotna ekipa pa smo na vrhunski ravni. Vse 'štima', če le ne bo covidnih okužb, ki so nas v Rusiji nazadnje malce ustavile. Vem, da bomo srečno prispele tja in se res zelo veselim te sezone."

icon-expand Ema Klinec FOTO: AP