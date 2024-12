Casse do prve zmage, Hrobat s številko 61 do 16. mesta

Pogoji na tekmi niso bili idealni, razmere sta oteževala sneženje in veter. Priložnost za naskok med najboljše je z visoko startno številko 61 izkoristil Miha Hrobat , ki je v težkih razmerah ob prihodu v cilj za 59 stotink zgrešil najboljšo deseterico.

29-letni Hrobat, ki trenutno zaseda tretje mesto v smukaškem seštevku, je bil znova zadovoljen s svojim superveleslalomom, potem ko v Beaver Creeku superveleslaloma ni končal.

"Med samo vožnjo sem sicer imel mešane občutke in niti ne vem, kje sem izgubil največ časa in kje ga pridobil, a sem zelo zadovoljen," je dejal Hrobat.

Naskok med dobitnike točke je s startno številko 40 skušal izkoristiti Martin Čater. Na dan, ko praznuje rojstni dan, je 32-letnemu Celjanu uspel najboljši nastop v svetovnem pokalu v zadnjem letu. Ob prihodu v cilj se je z zaostankom 1,78 sekunde zavihtel na takrat 21. mesto. A tega mesta ni obdržal. Prehitelo ga je še osem tekmovalcev za končno 29. mesto.

"Proga ni bila zahtevno postavljena, a je bilo vseeno težko. Bili so različni pogoji, veliko grbin in tudi veter je pihal različno. V srednjem delu sem čutil veliko vetra v prsa. Vseeno sem sestavil dober nastop, vožnja ni bila slaba. So pa stvari, ki jih je treba še popraviti," je nastop ocenil Čater.

Trener slovenske ekipe za hitri disciplini Aleš Brezavšek je potrdil, da so pridobili dodatno tretjo superveleslalomsko kvoto v svetovnem pokalu. "Že v Bormiu bodo na superveleslalomu lahko nastopili trije Slovenci in tudi trije na smuku. Upam, da bodo po novem letu lahko vsi štirje člani ekipe tekmovali na superveleslalomih in smukih, da ne bo treba več izbirati."

Za nagrado pa je vseeno na koncu dobil manjše rojstnodnevno darilo v obliki prvih dveh točk za svetovni pokal v sezoni 2024/25. Zmagovalec smuka v Val d'Iseru leta 2020 je bil v Val Gardeni najvišje leta 2021, ko je superveleslalom končal na 12. mestu.

Prvo ime tekme je Italijan Mattia Casse. Današnja zmaga je tudi slovenska, serviser smuči Italijana je namreč Aleš Kalamar iz Rateč pri Škofji Loki.

"V zadnjih dveh letih sem trdo delal. Rad imam smučanje v teh razmerah. Večkrat sem poskusil, danes je bil pravi dan," je dejal zmagovalec tekme.

V Val Gardeni bo v soboto na sporedu še klasični smuk, na katerem je Tržičan Rok Perko pred 12 leti osvojil drugo mesto. Za najboljši slovenski uvrstitvi v Val Gardeni je sicer pred šestimi leti poskrbela Ilka Štuhec, ko je v istem koncu tedna zmagala tako na superveleslalomu kot smuku na progi Saslong.

Najboljši smučar minule zime Odermatt, ki je sezono odprl kot zmagovalec seštevkov v veleslalomu, superveleslalomu in smuku, še ni zmagal v Val Gardeni, a ima novo priložnost v soboto.

"Vesel sem vsakih stopničk tukaj," je Odermatt dejal za avstrijsko televizijo ORF. "Mislim, da sem največ časa izgubil na sredini. Tukaj je to normalno, lahko izgubiš čas, ne da bi naredil resno napako."

* Izidi:

1. Mattia Casse (Ita) 1:28,23

2. Jared Goldberg (ZDA) 1:28,24 +0,01

3. Marco Odermatt (Švi) 1:28,66 +0,43

4. Fredrik Moeller (Nor) 1:28,77 +0,54

5. Cameron Alexander (Kan) 1:28,80 +0,57

6. Stefan Rogentin (Švi) 1:28,80 +0,57

7. Nils Allegre (Fra) 1:28,86 +0,63

8. Lars Rösti (Švi) 1:28,91 +0,68

9. Blaise Giezendanner (Fra) 1:28,96 +0,73

10. Dominik Paris (Ita) 1:29,00 +0,77

...

16. Miha Hrobat (Slo) 1:29,59 +1,36

29. Martin Čater (Slo) 1:30,01 +1,78

...