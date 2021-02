Čater: Enostavno več ne spravim skupaj tiste dobre vožnje

Dan pred prvim uradnim treningom smuka na povsem novi proti Vertigine (Vrtoglavica) se je skupaj s strokovnim vodstvom odločil, da ne bo nastopil na smukaški tekmi svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, slikovitem kraju v še bolj slikovitih Dolomitih. Odločitev so v slovenskem štabu sprejeli po ponesrečenem superveleslalomu, na katerem je sicer za razliko od Mihe Hrobata in Nejca Naraločnika skupaj z Boštjanom Klinetomtekmo končal v cilju.

Nisem pripravljen za vrhunski dosežek

"Odločitev je bila tako sprejeta s strani vseh. Enostavno štejejo medalje. Trenutno nisem pripravljen za tak dosežek, se pa bom pripravil za ponedeljek, za kombinacijo," je iz Cortine odločitev pojasnil Čater.

Natančnega razloga, zakaj je v ključnem delu sezone priča samospraševanju o psihični in telesni pripravljenosti, ne pozna:"Verjetno je k temu pripomoglo vse po malem. Poskušam hitro smučati, a mi enostavno ne uspeva. Tista poškodba, nekaj vprašanj in potem nesproščenost, to so vse malenkosti, ki pa na času pustijo kar veliko. Enostavno več ne spravim skupaj tiste dobre vožnje."

O tem, kako nanj vplivajo slabši rezultati, pa je rekel: "To me kar prizadene, potre. Ne najdem prave hitrosti, verjetno sem preveč zakrčen in potem je zaostanek velik."

"Zdaj veliko spreminjali ne bomo, posvetiti se bom poskušal slalomu, ga 'natrenirati', potem pa poskusiti v superveleslalomu vse, kar se da, tudi na slalomu, in potem upati na vrhunski rezultat."

Na moški smukaški preizkušnji bodo od Slovencev nastopili Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Preizkušnji v alpski kombinaciji, moška in ženska, bosta na sporedu v ponedeljek.