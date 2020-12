Čater po zgodovinskem uspehu: Ko sem prišel v cilj, nisem mogel verjeti

Martin Čater je postal presenetljivi zmagovalec nedeljskega smuka v Val d'Iseru. Na odlično pripravljeni progi je konkurente presenetil s številko 41, a ni presenetil zgolj ostalih, temveč tudi samega sebe. Ko je prišel v cilj, ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo, je kasneje razlagal na novinarski konferenci.

Popolno presenečenje mu je uspelo s startno številko 41. Ob tem je oblekel tudi rdečo majico vodilnega v smuku. "Še vedno ne morem verjeti. Zdelo se mi je, da sem bil hiter, uspela mi je res dobra vožnja, a še vedno nisem verjel, da bo dovolj za zmago," je na novinarski konferenci po tekmi dejal novi zmagovalec v kraljevski disciplini. "Zapadlo je veliko snega in organizatorji so se res potrudili, da so pripravili odlično progo brez grbin, gladko, resnično idealno, saj sem imel tudi s tako visoko številko zelo dobre pogoje,"je dodal. Martin Čater si ni mislil, da bo ob prihodu v cilj prevzel mesto vodilnega:"Pričakoval sem dobro uvrstitev, a nisem mogel pričakovati, da bi lahko moja vožnja zadoščala za prevzem vodstva. V cilju sem bil zato najprej nekoliko v šoku, ko sem videl, da sem v zelenem."

"Neverjetni občutki. Upam, da ne bom ničesar spreminjal za naslednjo tekmo in bom ohranil fokus," je še dejal Čater. Ob tem je dejal, da je v prejšnji sezoni čutil veliko pritiska. Tokrat pa se je nekako znebil tega in uspela mu je res popolna vožnja."Vedel sem, da dobro smučam, tako superveleslalom kot smuk, tudi malo slaloma, samo moral sem to prikazati tudi na tekmi." Čater je tretji slovenski zmagovalec moških smukov za svetovni pokal v alpskem smučanju poAndreju Jermanu in Boštjanu Klinetu. Pred Čatrom je bil nazadnje na najvišji smukaški stopnički Kline, ki je 24. februarja 2017 slavil v Kvitfjellu. Čater je moštvenega kolega, s katerim je v ekipi, celo včeraj vprašal, kaj je naredil, da je zmagal. "Pa mi ni mogel podati odgovora, dejal je le, da moram to ugotoviti sam. Danes sem. Upam, da bom ostal na vrhu, ker je res lepo."

Slovenija se lahko pohvali z devetimi ženskimi zmagami

V ženski konkurenci svetovnega pokala sta v kraljevski disciplini zmagovali tudi Slovenki Tina Maze, ki je štirikrat stopila na najvišjo stopničko v smukih, ter Ilka Štuhec s petimi smukaškimi zmagami. Slovenskemu moškemu alpskemu smučanju je Čater privozil četrto smukaško zmago. Po Jermanu, Klinetu, Andreju Špornu in Roku Perku je Čater peti slovenski alpski smučar, ki se je zavihtel na zmagovalni oder v smukaški preizkušnji. Osmoljenec sobotnega superveleslaloma je danes izkoristil odlične razmere in z visoko startno številko prehitel vse. Celjan do nedelje, 13. decembra, še ni bil boljši kot osmi, na naslednji smukaški tekmi v Val Gardeni naslednjo soboto pa bo nosil rdečo majico vodilnega v posebnem smukaškem seštevku. Čater na uradnih dveh treningih ni bil v ospredju, vpisal je 22. in 23. čas. Na sobotnem superveleslalomu je celo ostal brez točkovnega izkupička. Zaradi padca tekmovalca pred sabo in dolge prekinitve ter močnega sneženja je imel precej počasnejšo vožnjo in ni imel nikakršnih možnosti za uspeh. A tokrat je dobil vse poplačano z obrestmi.