Čater s številko 42 navdušil s petim mestom v Val Gardeni, zmagal Odermatt

Zaostanki na tem smuku so bili sila majhni. Na vrhu sta bila dva Švicarja. Franjo von Allmen je za rojakom zaostal 45 stotink. V boju za drugo mesto je le za stotinko sekunde prehitel Američana Ryana Cochran-Siegla .

"Ja, očitno je danes res letelo," je bil v prvi izjavi po prihodu v ciljno areno vesel Čater, ki si je pripravil lepo darilo za 32. rojstni dan. Tega je praznoval v petek. "Hotel sem dokazati, da ne gre zgolj za govorice, da ne govorimo samo v prazno, da lahko formo pokažemo še z dobro vožnjo. Mislim, da so me štiri stotinke ločile do stopničk, ampak tudi peto mesto je potrditev, da smo vseeno nekaj naredili, tako da sem zelo vesel," je bil zadovoljen Čater.

Miha Hrobat je v Beaver Creeku s tretjim mestom na smuku prišel do prvih stopničk med elito. V Val Gardeni je najprej kazalo, da bo v najboljši deseterici, a so Kranjčana prehitevali tekmovalci z višjimi startnimi številkami, ki so izkoristili boljšo vidljivost.

"Za Val Gardeno sem kar zadovoljen, saj gre za smuk, ki mi ne ustreza," je dejal 29-letni Kranjčan, ki je prepričan, da bi lahko bil še boljši, če bi bolje odpeljal v kompresiji.

"Iz kompresije ven sem skočil malo preveč desno. Preveč sem sledil modri črti, ki je bila danes malo bolj desno narisana, kot je bila na treningih. Malo so me zavedle tudi 'špure' predtekmovalcev, ampak se pač zgodi. Tako je, ko greš na progo s startno številko ena in nimaš prav veliko informacij s proge, ampak je, kar je," je imel po tekmi mešane občutke trenutno šesti smukač Hrobat.

Medtem ko je Čatru uspela sijajna vožnja v zgornjem delu proge, pa je Odermatt stvari obrnil na svoje mesto s spektakularno predstavo v spodnjem delu proge.

"To je bila popolna tekma, ne vem, kje bi lahko še izvlekel desetinko. Bil sem hiter po svojih standardih v zgornjem delu, dobro skakal, odsek Ciaslat pa je bil naravnost popoln," je Odermatt dejal za nemško televizijo ARD.

Petkov zmagovalec superveleslaloma Italijan Mattia Casse je zasedel 14. mesto, Švicar Justin Murisier, zmagovalec prvega smuka pred dvema tednoma v Beaver Creeku, pa se je moral zadovoljiti z 29. mestom.

Končni vrstni red moškega smuka, Val Gardena:

1. M. ODERMATT ŠVI 2:03,10

2. F. VON ALLMEN ŠVI +0,45

3. R. COCHRAN SIEGLE ZDA 0,46

4. N. ALLEGRE FRA 0,47

5 M. ČATER SLO 0,50

6. S. EICHBERGER AVT 0,52

7. R. BAUMANN NEM 0,53

8. B. BENNETT ZDA 0,61

9. C. ALEXANDER KAN 0,64

10 S. ROGENTIN ŠVI 0,68

...

15. M. HROBAT SLO 0,90

32. N. NARALOČNIK SLO 1,28