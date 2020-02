Smukači tudi v Saalbachu daleč od najboljših, Čater edini s točkami

V lovu na tretjo smukaško zmago v sezoni je šestindvajsetletnik iz Garmisch-Partenkirchna premagal štiri Švicarje. Za Beatom Feuzem in Maurom Caviezelom sta se zvrstila še Carlo Janka in Niels Hintermann. Najboljši predstavnik domače avstrijske vrste je bil Vincent Kriechmayrna šestem mestu. Thomas Dressen je v karieri vse pet zmag v svetovnem pokalu dosegel v smuku, s sto točkami pa je danes preprečil predčasno veselje svojemu najbližjemu konkurentu na današnji smukaški preizkušnji. Feuz bi namreč z zmago dobil smukaško razvrstitev, tako pa bo moral formalnost potrditi na zadnjih dveh tekmah v norveškem Kvitfjellu in v Cortini d'Ampezzo ob zaključku sezone. Triintridesetletni Švicar, dvakratni dobitnik malega kristalnega globusa v najhitrejši disciplini v zadnjih dveh sezonah, ima po osmih od desetih smukov v sezoni skoraj dve zmagi oziroma 194 točk prednosti pred Dressnom, ki lahko zgolj teoretično, a malo verjetno, z dvema zmagama, ob tem, da bi Feuz na obeh ostal brez točk, še edini prepreči "hat-trick" smučarju iz Schangnaua. V skupnem seštevku še naprej vodi Norvežan Henrik Kristoffersen z 903 točkami, 21 točk manj ima na drugem mestu še en NorvežanAleksander Aamodt Kilde. Tretji je Francoz Alexis Pinturaultz 842 točkami.