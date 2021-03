Nov smuk in novo slovensko razočaranje

Vincent Kriechmayr je v odlični formi. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo je bil eden izmed največjih junakov. Na povsem novi moški progi Vertigine je osvojil dva naslova svetovnega prvaka, konkurenco je pokoril na superveleslalomu in smuku. Devetindvajsetletni Avstrijec je prišel do svoje devete zmage v svetovnem pokalu, tretje smukaške. To je njegova prva smukaška zmaga v svetovnem pokalu po več kot dveh letih. Čeprav niso dobili boja za zmago, so zadovoljni tudi v švicarskem taboru. Beat Feuz bo v Lenzerheide pripotoval oblečen v rdečo majico vodilnega smukača. V boju za četrti smukaški globus vodi s prednostjo 68 točk pred Matthiasom Mayerjem. Saalbach-Hinterglemm je nadomestno prizorišče za odpadle moške preizkušnje v hitrih disciplinah v Kvitfjellu.

Med osmoljenci današnje tekme je Italijan Dominik Paris, ki je pristal tik pod stopničkami na četrtem mestu (+0,42). Paris je namreč v petek vodil po devetih tekmovalcih, a so prvi smuk po več prekinitvah nato odpovedali zaradi megle. Paris (-148) na tretjem mestu v smukaškem seštevku zime nima več niti teoretičnih možnosti za mali kristalni globus v posebnem seštevku discipline. Le še ob nastopu Marca Odermatta s številko 18 je najboljši trojici za malenkost zastal dih. Švicar je bil ob drugem in tretjem vmesnem času celo najhitrejši, a je nato proti cilju zapravil prednost ter se na petem mestu izenačil z domačinom Maxom Franzem (+0,79). Na tem prizorišču na Solnograškem bodo v nedeljo izpeljali še superveleslalom, na katerem je prvi favorit Kriechmayr, ki je dobil zadnje tri superveleslalome v vrsti, vključno s tistim v Cortini. Gre za zadnje moške preizkušnje v hitrih disciplinah pred finalom sezone svetovnega pokala v Lenzerheideju.

Zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom bosta veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc v Kranjski Gori.