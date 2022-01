'Vroči' Čater: Forma je še v vzpenjanju

"Forma je v vzponu in želim si, da bo šel ta trend še naprej. Vsaka tekma je po svoje drugačna in jaz na vseh hočem dati svoj maksimum. Imamo boljše in slabše tekme. Že celo sezono poskušam dati svoj maksimum in pokazati nek napredek. Na zadnjih tekmah mi je to res dobro uspelo, a so sigurno še rezerve," pred nadaljevanjem sezone za uradno spletno stran SZS pravi 'vroči' Martin Čater, ki tudi že pogleduje proti Pekingu. "Optimistično gledam na olimpijske igre. Pred olimpijskimi igrami je že malce čutiti nervoze, a je pred tem na vrsti še Kitzbühel, kjer je tega še malo več. Gremo tekmo po tekmo." Malce manj zadovoljen je, a še vedno podaja pozitivno oceno narejenega v dosedanjem delu sezone Boštjan Kline. 30-letni Štajerec je v Val Gardeni in v Lake Louisu vpisal uvrstitvi na 11. mesto."Sezona je zaenkrat potekala dobro. Nekateri rezultati so bili zelo dobri, tudi vožnje. Nekatere sicer malo manj, ampak vse kar zadovoljivo. Na vseh prizoriščih sem prišel do svojih najboljših rezultatov. Tako to je. Eno sezono gre boljše, drugo slabše. Trenutno je neka konstanta. Sezone sem se lotil malce drugače, verjetno mi tudi material malce bolj odgovarja oziroma sem se nanj bolje privadil. Poskušam čim bolj poenostaviti stvari. Tekme na olimpijskih igrah se bom poskušal lotiti tako kot vsake druge tekme. Predvsem zaradi tega rezultatskega pritiska, ki ga prinesejo igre. Olimpijske igre imajo neko svojo noto, nek zgodovinski pomen in je zelo pomembno, da ostaneš v svojih okvirjih. Tja je potrebno iti s fokusom na smučanje, da naredim vse, da bom hiter."