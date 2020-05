Slivnik vodja vseh reprezentanc, Koštomaju polni mandat v smukaški ekipi

Slovensko alpsko smučanje je pred številnimi novimi izzivi, kako zagotoviti normalno delovanje panoge kljub posledicam, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa. Vodja ženske ekipe svetovnega pokala Janez Slivnik bo prevzel krovno koordinacijo kot glavni vodja vseh slovenskih reprezentanc, so predstavili na smučarski zvezi. Ilka Štuhec že nekaj sezon vadi po svojem programu in s svojo ekipo. Večjo samostojnost bo po novem imela Meta Hrovat, ki bo vadila po individualne programu.

Miha Verdnik FOTO: Damjan Žibert

Gre za predlog strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Sestavo ekip bo v torek, 26. maja, v skladu s poslovnikom panoge obravnaval in potrjeval alpski odbor, kar pa bo bolj kot ne formalnost. Največja sprememba je povezana z imenovanjemJaneza Slivnika za vodjo reprezentanc, ki bo nad panogo bdel kot krovni koordinator vseh reprezentantov in trenerjev. Ob tem Miha Verdnik ostaja glavni mož stroke kot vodja panoge za alpske discipline. Pred panoge so se pojavila številna vprašanja, zlasti v povezavami s finančnimi zadregami. "Odpoved Vitranca, prestavljen razpis za letni program športa, zmanjšanje sponzorskih pogodb," je naštel zadrege in dileme "specifične pomladi" Verdnik. Ključno vprašanje je, kako ohraniti finančno likvidnost panoge. Zato je bilo nujno, da so šli v drastično zmanjšanje stroškov dela. So pa zadovoljni, da jim nekateri glavni pokrovitelji kljub težkim časom ostajajo še naprej zvesti, čeprav se je en sponzor odločil, da ne bo podaljšal pogodbe. Po slovesu Petra Pena, ki je maja začel delovati v avstrijski ženski vrsti za hitre discipline, je polni mandat na čelu moške smukaške ekipe prejel Grega Koštomaj.

Nekdanji trener v ekipiIlke Štuhecbo odgovoren za razvoj moške smukaške ekipe. V njej bodo še naprej Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobatin Klemen Kosi. Kadrovsko in finančno podhranjeni ekipi bo novem pomagal nekdanji reprezentant Aleš Gorzav vlogi Koštomajevega pomočnika. Za servis bosta skrbela Rok Javorin Tomaž Knafelj. Poslovna in finančna poročila ekip bo po Verdnikovih napovedih pretresal izvršilni odbor smučarske zveze 11. junija. V lanski sezoni je panoga za alpsko smučanje ustvarila 2,87 milijona prihodkov in 2,84 milijona odhodkov. A na te številke se ne gre več zanašati. Potrjeni bodo samo načrti, ki bodo izvedljivi, vse panoge so morale planirati 40 do 50 odstotkov manj sredstev, zaradi nejasnosti, koliko bo sredstev letos znotraj letnega programa športa, za zdaj kaže, da bo teh sredstev s strani države manj za 800.000 evrov, je dejal Verdnik. Panoga bo morala pričakovati skupni primanjkljaj v prihodkih v višini 650.000 evrov. Opremljevalci imajo denimo manjše prihodke zaradi odpadle tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori, je omenil Verdnik. Participacija tekmovalcev bo znašala 150.000 evrov.

Grega Koštomaj FOTO: Damjan Žibert

Prav tako se je država odločila, da organizatorjem zaradi koronavirusa odpovedanih športnih prireditev, kot sta Vitranc in Planica, ne bo namenjala pomoči za kritje izgube, je dejal Verdnik. Epidemija koronavirusa je reprezentancam odnesla več tednov priprav na snegu. Ilka Štuhec in Meta Hrovatta primanjkljaj skušata zapolniti na edinem slovenskem visokogorskem smučišču Kaninu. Razmišljajo, da bi na Kaninu smučali tudi člani moških ekip. Preden se bodo tudi za Slovence odprli avstrijski ledeniki. "Imel sem pripravljenih sedem različnih načrtov, a sem jih moral odpovedati," je povedal Koštomaj. "Treba je biti potrpežljiv, postavljen sem pred izziv, kje bomo lahko našli dobre in varne pogoje za trening. Od 6. junija bomo trenirali na Mölltalu, odvisno od tega, kako bomo lahko prehajali državno mejo," je dejal Koštomaj.