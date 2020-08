Tampa Bostonu nasula sedem golov

"Imel sem prostor, poskušal sem priti do ploščka in zelo sem vesel, da mi ga je uspelo spraviti v mrežo. Upam, da bomo ta zagon znali prenesti tudi na naslednjo tekmo in zmagali," je po tekmi dejalPhilippe Myers. Letalci tako že vse od januarja niso izgubili dveh tekem zaporedoma. "Malo smo razočarani, da nismo zmagali že po rednem delu. A veseli smo, da smo spet slavili zmago," je še dodal junak večera. Dva zadetka za Letalce je dosegel Kevin Hayes, enega pa je dodal Sean Couturier. Razpoložen je bil tudi vratar Carter Hart, ki je zbral 31 obramb. Pri Otočanih so se med strelce vpisali Anders Lee,Anthony Beauvillier inJean-Gabriel Pageau, prvič po marcu pa je namesto Semjona Varlamova med vratnici stopil Thomas Greiss, ki je ubranil 20 strelov. Dvaintridesetletni Rus Varlamov je dosegel klubski rekord iz leta 1980 in ostal 139 minut in 17 sekund brez prejetega zadetka v končnici. Vendar pa je v uvodni tretjini "požrl" tri gole iz desetih strelov, zato ga je trener Barry Trotzzamenjal z Greissom.

Prav tako v polfinalu vzhodne konference je Tampa Bay Lightning kar s 7:1 premagala Boston Bruins in v zmagah povedla z 2:1, v zahodni konferenci pa so se hokejisti Colorado Avalanche razveselili prve zmage v dvoboju. Zmagali so s 6:4 in prednost Dallasa, ki je meril na 3:0, v boju na štiri zmage znižali na 1:2.

Izidi, končnica, 2. krog:

- vzhod:

Philadelphia Flyers- New York Islanders 4:3 (podaljšek)

(dvoboj v zmagah je izenačen na 1:1)

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:7

(Tampa vodi v zmagah z 2:1)

- zahod:

Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:6

(Dallas vodi v zmagah z 2:1)