Slovenci brez stopničk v Planici

Finalni dan letošnje sezone svetovnega pokala je prinesel dve tekmi, pod Poncami so se tekmovalci najprej pomerili na ekipni tekmi, ki je včeraj odpadla. Naši orli, ki so ob prekinitvi po polovici serije vodili, so začeli sijajno, saj je Bor Pavlovčič poletel do osebnega rekorda pri 243 metrih, 221,6 točke pa je pomenilo tretje mesto Slovenije po prvi seriji. Halvor Egner Granerud je z nižjega zaletišča skočil 229,5 metra, zbral pa je 224,9 točke. Druga je bila Avstrija z Danielom Huberjem, ki je poletel 233,5 metra, zbral pa je 224,6 točke. Četrti Nemci so imeli 207,2 točke.

Po drugi skupini se je marsikaj spremenilo. Na vrh je skočila Avstrija z 213 metri Markusa Schiffnerja, imeli so 403,6 točke. Druga je bila z 205 metri Petra Prevca še naprej Slovenija, ki je imela 395,4 točke. Na tretje mesto se je prebila Poljska z 222 metri Andrzeja Stekale, Poljaki so imeli 392,9 točke. Nemci so imeli 390,6 točke, Japonci so imeli 388,1 točke, Norvežani pa denimo 385,1 točke na šestem mestu. Žal so naši nato precej izgubili, saj je Žiga Jelar poletel le 204,5 metra, s 572,4 točke pa je Slovenija padla na 6. mesto. Vodila je Nemčija z 235,5 metra Markusa Eisenbichlerjain s 613,9 točke. Druga je bila s 595,5 točke Japonska, tretja pa Avstrija s 589,5 točke. Četrto mesto je zasedala Poljska s 585,3 točke, peta je bila Norveška s 575,9 točke.

Domen Prevc je kot zadnji Slovenec poletel zelo dobro, 228,5 metra, skupni zbir 785,5 točke pa je Slovenijo na zadnji ekipni tekmi sezone popeljal na končno 4. mesto, saj sta zaostali tako Norveška kot Poljska. Z 220,5 metra je nemško zmago potrdil Karl Geiger, Nemci so na koncu zbrali 819,5 točke, drugo mesto je zasedla Japonska z 810 točkami, tretja je bila Avstrija s 788,9 točke.