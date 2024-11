Celjani presenetili vodilno ekipo lige, Jeseničani zanesljivi

Jesenice so se z osmo zmago na deseti tekmi prebile na četrto mesto prvenstvene razpredelnice. Dve točki zaostajajo za tretjeuvrščenim Siskom, Zel am See in Kitzbühel pa sta pred njimi predvsem zaradi več odigranih tekem.

Po prvih dveh tretjinah so slovenski podprvaki vodili s 3:0, gole so dosegli Tjaš Lesničar, Maks Selan in Luc Slivnik, veliko zaslug za prepričljivo vodstvo pa je imel tudi vratar Bor Glavič. Ko sta David Baloh in Lesničar na začetku zadnjega dela povišala vodstvo na 5:0, je bilo že dokončno jasno, da bo zmaga odšla na Jesenice, za katere je nato gol za 6:1 dosegel še Jakob Pečnik.