Cene Prevc četrti v kvalifikacijah Preddaza

V kvalifikacijah je bil najboljši zmagovalec novoletne turneje, Poljak Dawid Kubacki, ki je skočil 102,5 metra, zbral je 139,7 točk. Drugi je bil Nemec Karl Geiger s 102 metroma in 139,6 točkami, tretji pa njegov rojak Stephen Leyhe prav tako s 102 metroma in 136,7 točkami. Odličen četrti je bil s 100 metri in 132,7 točke Cene Prevc, najboljši od šesterice naših. Peter Prevc je s pol metra krajšim skokom zbral 125,7 točke in je bil 15., tik pred Anžetom Laniškom, ki je z 98 metri zbral 125,6 točkw na 16. mestu. Rok Justin je prav tako zanesljivo skočil s 93,5 metra in 119,5 točke na 26. mestu, Domen Prevc je z 92,5 metriain 116,9 točke na 32. mestu, Timi Zajc pa je s 94 metri in 115,7 točke zasedel 35. mesto.