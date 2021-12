Krstna zmaga za Hörla, Cene Prevc šesti, Lovro Kos osmi

Avstrijski skakalec Jan Hörl (123,4 točke/121 metrov) je vodil že po prvi seriji nedeljske posamične preizkušnje smučarskih skokov v Wisli pred rojakom Stefanom Kraftom (123,1/120 m) in Norvežanom Mariusom Lindvikom (122,4/122 m). V boju za zmago je bil tudi Cene Prevc na četrtem mestu (121,8/121 m). V finale so se poleg Ceneta Prevca uvrstili še Timi Zajc (12.), Anže Lanišek (15.), Lovro Kos (20.) in Peter Prevc (25.). Prvo serijo posamične preizkušnje v poljski Wisli so sicer zaznamovali zahtevni pogoji, saj je bil veter velika oteževalna okoliščina za skakalce. A težke pogoje so imeli praktično vsi, daljave so bile precej krajše kot običajno, razlike na vrhu pa so bile zelo majhne. Tako je po prvi seriji vodilnega Jana Hörla in desetega Piusa Paschkeja ločilo le 9,3 točke. V slovenskem taboru je edini brez finala ostal Domen Prevc, ki je bil diskvalificiran zaradi neustreznega kombinezona.