Cene Prevc peti, Granerud pa odnesel dvojno zmago

Na prvi tekmi je Halvor Egner Granerud zmagal z daljavama 96 in 94 metri ter 258,6 točke pred rojakom Mariusom Lindvikom, ki je skočil 97 in 89 metrov, zbral pa je 249,2 točke, tretji je bil Bolgar Vladimir Zografski s 94 in 89,5 metra ter 245,9 točke.

Z 91 in 90,5 metra ter 234,9 točkami je bil ob najboljših Cene Prevc na petem mestu, okrnjeno konkurenco pa je izkoristil tudi Lovro Kos, ki je pristal pri 87,5 in 85 metrih ter osvojil 21. mesto. Anže Semenič je bil s 84 metri prekratek v prvi seriji in zasedel 34. mesto.

Granerud je dobil tudi drugo tekmo za poletno veliko nagrado. S skokoma dolgima 93 ter 87,5 metra je krepko ugnal konkurenco. Najbližja sta mu bila rojaka Robert Johansson in Marius Lindvik, ki si je tretje mesto razdelil z Rusom Danikom Sadrejevom. Prav Rusi so bili presenečenje druge tekme, saj sta uspeh Sadrejeva dopolnila Roman Sergejevič Trofimov in Mihail Nazarov na petem in šestem mestu.

Med Slovenci se je v finale uvrstil le Kos, ki je bil po prvi seriji sedmi, nato pa je nazadoval na 11. mesto. Cene Prevc je osvojil 31. mesto in za las ostal brez finala. Semenič popoldan ni nastopil.