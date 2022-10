Cene Prevc presenetil z odločitvijo, da zaključuje skakalno kariero

Zdaj se bo skakalec, ki se je na posamičnih tekmah 15-krat zavihtel med najboljših deset v svetovnem pokalu ter enkrat na oder za zmagovalce, posvetil predvsem šolanju. Zanimajo ga tudi gostinske vode, menedžment ter tudi pogled z druge strani mikrofonov. "Prišel sem do točke, ko mi ostale stvari v življenju predstavljajo večji izziv. Primarno je to dokončanje obeh šol, ki ju imam odprti. To sta fakulteta za elektrotehniko ter visoka šola v Strahinju za upravljanje podeželja in krajine, na kratko rečeno za kmeta," je v svojem slogu pristavil Cene Prevc .

Odločitev je bila bolj jasna po nekaterih uspešnih poletih ob koncu sezone, pravi. "Vikersund in Planica sta mi dala ogromno notranjega zadovoljstva, ker mi je končno uspelo sebe spraviti do ravni, da me je neslo daleč. Pri rezultatskih ciljih je bilo pri meni osebno sicer še veliko rezerv, ampak izpopolnjevanje samega sebe mi je pri tem precej bolj pomembno kot rezultati na papirju. Osebnostno mi je uspelo priti kar daleč."

V svetovnem pokalu je na najvišji stopnički stal enkrat z mešano ekipo v minuli sezoni v Willingenu. In čeprav je v zadnjih letih storil velik korak naprej, so bile misli o koncu kariere prisotne že dlje časa.

"Te misli so bile v ozadju že zadnjih šest let. Le vsakič je bilo po koncu prisotno tudi to, da še nisem rekel zadnje in da želim storiti še več. Zadnji dve sezoni je bilo tega res več, skozi zadnjo zimo pa je zadovoljstvo z vsakim uspehom raslo, misel o koncu pa se je s tem le potrjevala," je priznal mladinski svetovni prvak z ekipne tekme pred devetimi leti v Liberecu.

"Osebne izzive sem izpolnil. Skoki mi predstavljajo ogromno veselje, a moram priznati, da nisem tako profesionalen športnik, kot so nekateri soborci, ki jim je to življenjska mantra in bodo to počeli na vrhunski ravni, dokler jim bo to dovoljevalo telo. Mene enostavno zanima preveč stvari, da bi lahko toliko let vlagal le v profesionalni šport. Na tej ravni ti to vzame 365 dni na leto," je nadaljeval in za konec namignil, da niti brata Peter ter Domen nista poznala njegove končne odločitve.

"Moram se pokritizirati, saj bi jima lahko že prej bolj neposredno povedal. Sama dva najbrž sploh še ne vesta, kaj bo z mano. Iskreno, 100-odstotno jima tega niti nisem mogel povedati. Kakršna koli že je odločitev, vem, da jo bosta z veseljem sprejela in me pri tem podprla. To je pri nas postalo samoumevno," je še za konec dodal eden od treh bratov Prevc.