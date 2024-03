Cenetova tiha solza z zamikom

"Tisto nedeljo sem desetkrat razložil ljudem, da je dovolj, da ona naredi samo en skok in pristane, ne sme biti diskvalificirana, da obvelja vsaj ena serija, in potem drugi skok lahko tudi izpusti, če želi," se spominja Nikin brat Cene Prevc . Širša družina se je takrat zbrala na zapoznelem praznovanju njegovega rojstnega dne, tudi on namreč praznuje marca. Nika Prevc je naredila dva skoka, njen brat pa v smehu priznava, da se je takrat bolj posvečal tistim, ki so prišli k njemu na obisk, kot pa dejstvu, da je sestra osvojila veliki kristalni globus. "Danes, ko se toliko govori o tem, in pa ogled posnetkov tistega dne, je pa tudi mene spravil do kakšne tihe solze od veselja," sramežljivo pristavi.

Pravi, da takrat s sestro nista nič komunicirala, pisal ji je le po njenih prvih dveh skokih na letalnici: "Da jo malo pomiriš, da poveš, da je komaj začela in da je bilo treba led na letalnici tako ali tako prebiti, " pravi. Po osvojenem globusu jo je prvič videl v ponedeljek popoldne, ko jo je na poti s treninga pobral v Škofji Loki in peljal domov. Ampak tudi takrat ji še ni utegnil čestitati: "Prehitela me je in ona meni voščila za rojstni dan, " se smeji. "Pa tudi sicer nisem gostobeseden človek, objem pove vse, no, vsaj upam," pravi.

Navijačev Križnarjeve, ki je letošnjo sezono končala na šestem mestu, je v Planico prišlo okoli sto. Napolnili so ves avtobus, ostali pa so prišli z lastnim prevozom. "Vidi se, da se ženski skoki razvijajo, " nam pravi njen Aljaž. Zadovoljni so, da je finale v Sloveniji, v prihodnje pa si seveda želijo še večje skakalnice. Nekoč morda celo letalnice.

"Tudi mi bi si želeli, da bi bile ženske enakovredno zastopane v tem vikendu. Morda ne samo z eno tekmo, morda celo z dvema. Velika želja pa je predvsem, da tekmujejo na letalnici bratov Gorišek. V tem trenutku je pomembno, da najprej združimo moški in ženski finalne svetovnega pokala, da ju združimo skupaj na letalnici, potem pa so odprte tudi vse ostale možnosti, " generalni sekretar OK Planica, Tomaž Šušteršič , odgovori na vprašanje o ultimativni slovenski želji – ekipni tekmi mešanih dvojic v poletih.

Zaradi novega programa je letos odpadel Pozdrav junakom daljav v Ratečah, ki je gledalce na osrednji vaški trg vabil vsak četrtek ob 18. uri. "Res je, da je bila to tradicionalna prireditev, ki pa smo jo morali letos zaradi ženskega tekmovanja odpovedati. Konec tedna je bil rezerviran že za dve res pomembni tekmi. Ne, da bi bila ta kaj manj pomembna, ampak ko smo jo umeščali v program, je bilo pač treba najti tudi televizijsko okno, ko bo možno prenašati žensko tekmo tudi na vseh pomembnejših televizijah, na slovenskem, nemškem, skandinavskem trgu. Če bi jo umeščali v soboto ali nedeljo, bi to pomenilo, da moramo na nek način najti to okno. Vemo, da je sobota popoldan že zelo zapolnjena z nekimi tradicionalnimi vsebinami, tako v Nemčiji, Skandinaviji, nenazadnje tudi v Sloveniji, in najti ta programski čas je bilo zelo težko," pojasnjuje.

Kot pravi, sta bili edini možnosti, ki sta se ponudili, v četrtek popoldan ali v petek dopoldne. "Glede na to, da so bile v četrtek pri moških samo kvalifikacije, se nam je zdelo smiselno, da to umestimo v četrtek popoldne, bistveno bolje kot v petek dopoldne, ko bi bila televizijska gledanost praktično nična. Edina resna možnost je bila tako v četrtek pozno popoldan do večernih poročil, ko bomo dosegali tudi dobro televizijsko gledanost, če smo želeli iztržiti dobre medijske pravice. To je bil žal eden od motivov, kajti tekmo, ki stane od 250.000 do 300.000 evrov, je treba pokriti in medijske pravice predstavljajo pomemben delež," razloži.

"S tem smo pravzaprav šele začeli neko pot umeščanja ženske tekme v zaključek sezone svetovnega pokala pri moških, v upanju, da bomo to dvoje lahko združili pod eno streho ravno tukaj v Planici. Če bo možno umestiti to tekmo v sobotni ali nedeljski program, in če bo seveda koledarska napoved takšna, da se bo to vedelo vnaprej, bo to mnogo lažje. Nov koledar se bo delal v zgodnji jeseni, ne pa dobesedno tri tedne pred dogodkom," spomni še na letošnjo časovno stisko pri organizaciji.